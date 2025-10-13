Amplia búsqueda de "peligroso prófugo" en Victoria

Horrorosa confirmación: Al cuerpo hallado le faltan partes que permitan el reconocimiento
Así lo expresó el ministro de Seguridad y Justicia, que junto al Jefe de Policía, viajaron a la zona del terrible hallazgo, cercano a un balneario.
Mega despliegue "no solamente en la zona urbana, sino también rural", afirmaron fuentes de la investigación a Estación Plus Crespo. ¿Quién es "El Narigón" Vázquez?
Uniformados habrían logrado cercarlo en las inmediaciones a las Termas de Victoria, aunque se dió en fuga y desde ese momento, Gendarmería, la fuerza de seguridad provincial y un grupo especializado santafesino, redoblan los esfuerzos por capturar a Fernando Sebastián "El Narigón" Vásquez.
Se hizo saber a Estación Plus Crespo que "se sigue en la búsqueda de este peligroso prófugo", quien está siendo requerido por la justicia santafesina desde el 2018. Sin embargo, la semana pasada resurgió su nombre, al establecerse una recompensa de 25 millones de pesos para quienes aporten datos que permitan hallarlo para su aprehensión.
El fugitivo está vinculado a bandas narco y señalado como el responsable intelectual del asesinato del ex líder de la barra de Rosario Central, Andrés "Pillín" Bracamonte.
Ahora logró escapar entre los campos, y no se descarta que haya tomado hacia la zona de islas. La búsqueda se amplió, "no solamente en la zona urbana, sino también rural", afirmaron fuentes de la investigación a Estación Plus Crespo.
Vázquez, considerado extremadamente peligroso, cuenta con vínculos con el clan Los Monos y antecedentes en causas de narcotráfico y lavado de dinero.
La investigación judicial lo apunta como el cerebro detrás de atentados, en busca de control de la barra.
En los últimos años, “El Narigón” también fue mencionado en una causa federal derivada de una fiesta electrónica en Arroyo Seco, donde se lo habría vinculado a maniobras de tráfico de estupefacientes.
