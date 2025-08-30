Plus en Vivo

Motociclista debió ser amputado, después de chocar con un camión

La colisión tuvo lugar en el acceso a Federación y se presume que el impacto fue frontal. Graves secuelas para uno de los conductores.

Policiales/Judiciales30 de agosto de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
accide

Un grave accidente tuvo lugar este sábado por la mañana sobre Ruta 44, en el acceso a Federación, lugar donde se produjo una colisión entre un camión Fiat Iveco con acoplado, que transportaba madera de pino desde Chajarí para un aserradero del parque industrial de esa ciudad, y un joven motociclista.

El vehículo de mayor porte era conducido por un hombre de 58 años de edad, oriundo de Chajarí, cuyo vehículo transitaba de oeste a este. Por lo observado en el lugar y el trabajo realizado por el personal de accidentología vial, el vehículo habría sido colisionado de frente por una motocicleta marca Honda CG Titan, la que era conducida por un joven de 26 años, con probable domicilio en la ciudad de Concordia.

A raíz del fuerte impacto, el motociclista sufrió la amputación parcial de su pierna izquierda, lesiones consideradas gravísimas, por las cuales fue trasladado en forma urgente hacia el Hospital Masvernat de la ciudad de Concordia.

Por el momento se dispuso extracción de sangre a los conductores, el secuestro de ambos rodados e intervención de la División Policía Científica, consignó Ahora.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo