"El contexto nos permite sospechar en un 99% que el cuerpo podría ser Martín Palacio", afirmaron las autoridades

En la zona rural comprendida entre Estancia Grande y Puerto Yeruá -departamento Concordia-, en inmediaciones al Balneario Los Pinos, se halló un cuerpo que aún no fue identificado, pero las autoridades provinciales vaticinan que se trataría de Martín Palacio, intensamente buscado desde el 7 de octubre.

"El contexto nos permite sospechar en un 99% que el cuerpo podría ser Martín Palacio", manifestó en la mañana de este martes el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia. Al brindar detalles del operativo de hallazgo, agregó: "se rastrilló en forma intensiva los caminos vecinales y un oficial sintió olor nauseabundo y visualiza a unos 5 metros de la banquina, una bolsa con un cadaver en el interior. Estaba decapitado y faltan sus brazos, estamos buscando si fueron arrojados cerca".

Para llegar a ese sector, el funcionario ratificó que resultó clave un dato investigativo que Estación Plus Crespo anticipó este lunes: desde el mediodía, los rastrillajes se habían focalizado en tramos comprendidos entre Concordia y San Salvador, habida cuenta que se pudo corroborar que durante el viaje a bordo del Toyota Corolla, se realizó una carga de combustible, en la que el rodado prestador del servicio ya circulaba con un único ocupante.

Si bien la ciencia forense determinará la identidad, Roncaglia apuntó que se puede inferir por contexto: "Estaba cercano a donde se apaga el teléfono celular de Palacio, en la zona del recorrido del Corolla".

Confiado en la hipótesis, agregó: "Creemos que esta persona detenida, Pablo Laurta, uruguayo, de 39 años; estamos frente a una verdadera mente criminal metódica, que manejó todas las variables y no se manejó por un mero impulso, sino que estuvo con plena consciencia de los delitos que iba a cometer". Reafirmando su postura, añadió: "Una mentalidad criminal metódica, porque obedeció a un plan desde el primer momento que sale de Uruguay".