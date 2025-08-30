Plus en Vivo

Se estacionó en la banquina cuando el vehículo empezó a incendiarse

Un automóvil Chevrolet Meriva sufrió un incendio en su parte delantera e interior, en la tarde de este sábado.

Policiales/Judiciales30 de agosto de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
20250830_202612

Ocurrió en la Ruta Provincial Nº 39, a la altura del acceso a la localidad de San Justo. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, destacaron desde la Policía a FM Estación Plus Crespo.

El hecho se produjo a las 17:30, cuando el vehículo, conducido por un joven de 28 años, se detuvo en la banquina. El incendio se sofocó en el lugar y no se propagó a otros bienes.

20250830_213815

La policía de la Comisaría de San Justo intervino para realizar las actuaciones de rigor. A pesar del incidente, la circulación vehicular en la Ruta 39 no se vio interrumpida.

