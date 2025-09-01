Plus en Vivo

Paraná Campaña: quinta fecha en la Copa Gurises

Durante el pasado sábado 30 de agosto, se jugaron los partidos correspondientes a las categorías Sub 11, Sub 13 y Sub 15.

La Liga de Fútbol de Paraná Campaña tuvo acción durante el pasado sábado 30 de agosto, con los partidos correspondientes a las categorías formativas. A continuación, el detalle de los enfrentamientos. 

Resultados Sub 11

Zona 1
Unión Verde 1-9 Cultural Blanco
Cultural Celeste 1-0 Sarmiento Rojo
Libre: Arsenal Verde

Zona 2
Sarmiento Blanco 6-0 Cañadita
Seguí FBC 1-6 Unión Blanco
Libre: Dep. Tabossi

Zona 3
Atl. María Grande 1-3 Viale FBC
Arsenal Blanco 1-0 Litoral
Libre: Unión de Viale 

Zona 4
Independiente FBC 0-3 Atl. Hasenkamp
Juv. Sarmiento 2-2 Atl. Hernandarias
Libre: Dep. Tuyango

Zona 5
Sauce de Luna 1-2 Juv. Unida
Dep. Bovril 1-2 Unión FC
Libre: Unión Agrarios

Posiciones

Zona 1
Cultural Celeste 10
Sarmiento Rojo 9
Cultural Blanco 7
Arsenal Verde 3
Unión Verde 0

Zona 2
Sarmiento Blanco 12
Unión Blanco 9
Seguí FBC 6
Cañadita 3
Dep. Tabossi 0

Zona 3
Arsenal Blanco 10
Viale FBC 10
Litoral 3
Atl. María Grande 3
Unión de Viale 0

Zona 4
Juv. Sarmiento 8
Atl. Hernandarias 8
Atl. Hasenkamp 7
Independiente FBC 4
Dep. Tuyango 0

Zona 5
Juv. Unida 10
Unión FC 9
Unión Agrarios 4
Dep. Bovril 4
Sauce de Luna 1

Resultados Sub 13

Zona 1
Unión Verde 0-5 Cultural Blanco
Cultural Celeste 1-1 Sarmiento Rojo
Libre: Arsenal Verde

Zona 2
Sarmiento Blanco 3-0 Cañadita
Seguí FBC 0-6 Unión Blanco
Libre: Dep. Tabossi

Zona 3
Atl. María Grande 0-0 Viale FBC
Arsenal Blanco 1-1 Litoral
Libre: Unión de Viale 

Zona 4
Independiente FBC 1-2 Atl. Hasenkamp
Juv. Sarmiento 0-2 Atl. Hernandarias
Libre: Dep. Tuyango

Zona 5
Sauce de Luna 1-1 Juv. Unida
Dep. Bovril 4-1 Unión FC
Libre: Unión Agrarios

Posiciones

Zona 1
Cultural Blanco 12
Sarmiento Rojo 7
Cultural Celeste 5
Arsenal Verde 4
Unión Verde 0

Zona 2
Sarmiento Blanco 12
Unión Blanco 9
Cañadita 6
Dep. Tabossi 3
Seguí FBC 0

Zona 3
Atl. María Grande 10
Litoral 7
Arsenal Blanco 7
Viale FBC 4
Unión de Viale 0

Zona 4
Atl. Hasenkamp 10
Atl. Hernandarias 7
Independiente FBC 6
Dep. Tuyango 4
Juv. Sarmiento 1

Zona 5
Dep. Bovril 8
Juv. Unida 8
Unión Agrarios 5
Sauce de Luna 5
Unión FC 0

Resultados Sub 15

Zona 1
Unión Verde 0-4 Cultural Blanco
Cultural Celeste 1-1 Sarmiento Rojo
Libre: Arsenal Verde

Zona 2
Sarmiento Blanco 3-0 Cañadita
Seguí FBC 0-10 Unión Blanco
Libre: Dep. Tabossi

Zona 3
Atl. María Grande 0-2 Viale FBC
Arsenal Blanco 1-0 Litoral
Libre: Unión de Viale 

Zona 4
Independiente FBC 1-1 Atl. Hasenkamp
Juv. Sarmiento 3-0 Atl. Hernandarias
Libre: Dep. Tuyango

Zona 5
Sauce de Luna 0-0 Juv. Unida
Dep. Bovril 3-1 Unión FC
Libre: Unión Agrarios

Próxima fecha (6°)

Zona 1
Cultural Blanco - Sarmiento Rojo
Arsenal Verde - Cultural Celeste
Libre: Unión Verde

Zona 2
Unión Blanco - Cañadita
Dep. Tabossi - Seguí FBC
Libre: Sarmiento Blanco

Zona 3
Viale FBC - Litoral
Unión de Viale - Arsenal Blanco
Libre: Atl. María Grande

Zona 4
Dep. Tuyango - Juv. Sarmiento
Atl. Hasenkamp - Atl. Hernandarias
Libre: Independiente FBC

Zona 5
Juv. Unida - Unión FC
Unión Agrarios - Dep. Bovril
Libre: Sauce de Luna

