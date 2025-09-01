Paraná Campaña: quinta fecha en la Copa Gurises

Te puede interesar

Fútbol Femenino: Unión goleó y es líder absoluto de su zona Eric Engel | Estación Plus Crespo Deportes 01 de septiembre de 2025 Durante el último sábado, las chicas del Verde vencieron 10-0 a Seguí FBC y aumentan su diferencia con respecto a sus inmediatos perseguidores.

Argentina quedó cuarta en la Copa América de Fútbol Amputados y se quedó sin Mundial Darío Rodríguez | Estación Plus Crespo Deportes 01 de septiembre de 2025 El seleccionado argentino finalizó cuarto en la Copa América de San Pablo y no logró clasificar al Mundial de Costa Rica 2026. Entre los integrantes del plantel estuvo el crespense Alan Villanueva.

River venció 2-0 a San Martín (SJ) y se mantiene líder del Grupo B Deportes 31 de agosto de 2025 River Plate venció 2-0 a San Martín de San Juan en el estadio Monumental, en un encuentro correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura 2025. Con tantos de Santiago Lencina y Maximiliano Salas, el equipo de Marcelo Gallardo alcanzó los 15 puntos. GOLES.

Boca se impuso ante Aldosivi y estiró su racha en el Torneo Clausura 2025 Deportes 31 de agosto de 2025 Boca venció este domingo como visitante por 2-0 a Aldosivi, en un partido correspondiente a la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio José María Minella.