Jorge Soto inició su travesía de 1600 kilómetros en bicicleta por Entre Ríos

En una mañana gris y lluviosa, Jorge Soto puso en marcha este martes 2 de septiembre el ambicioso desafío que lo llevará a recorrer 1.600 kilómetros por toda la provincia de Entre Ríos.

El punto de partida fue Crespo, a las 8.30, en una jornada desapacible que, lejos de desanimarlo, reforzó el espíritu con el que viene preparando desde hace meses este sueño personal.

El primer tramo de la travesía tuvo un recorrido de unos 145 kilómetros. Alrededor de las 10.00 llegó a Diamante, para luego continuar hasta Victoria, ciudad en la que pasó cerca de las 15.00. Ya hacia la tarde, a las 18.00, cerró la primera etapa en Nogoyá, cumpliendo así con el inicio de un itinerario que contempla 14 etapas en total.

En diálogo previo con Estación Plus Crespo, Soto había adelantado que este desafío no solo tiene un carácter deportivo, sino también personal: “Es una forma de poner a prueba la resistencia, de conectar con los caminos de nuestra provincia y de transmitir que siempre es posible superarse”. La planificación contempla unir distintas localidades entrerrianas, atravesando paisajes diversos, con la firme intención de visibilizar la riqueza natural y cultural que guarda el territorio.

Relacionada:

Cada kilómetro recorrido representa para él una meta intermedia dentro de un objetivo mayor. “Lo importante no es únicamente llegar, sino disfrutar del proceso y de cada paso que damos”, había expresado en la entrevista radial, destacando además el acompañamiento de familiares, amigos y la comunidad que sigue con atención su trayecto.

El inicio, pese a la exigencia climática, dejó una primera señal clara: el entusiasmo de Soto va más allá de las condiciones externas. Con Nogoyá como primera meta alcanzada, ya piensa en la continuidad de un viaje que promete relatos de esfuerzo, encuentro y superación.

Recorrido:

Etapa 1: Crespo - Diamante – Victoria – Nogoyá 145km

Etapa 2: Nogoyá - Rosario del Tala - Basavilbaso 98 km

Etapa 3: Basavilbaso - Gualeguay 117 km

Etapa 4: Gualeguay – Ceibas - Ibicuy 126 km

Etapa 5: Ibicuy - Gualeguaychú 123km

Etapa 6: Gualeguaychú – Concepción del Uruguay - Colón 103 km

Etapa 7: Colón - Villaguay 109 km

Etapa 8: Villaguay- Concordia 123 km

Etapa 9: Concordia- Federación - vuelve hasta Los Charrúas 97 km

Etapa 10: Los Charrúas - Federal (camino de tierra) 80 km

Etapa 11: Federal - Feliciano 96 km

Etapa 12: Feliciano- La Paz 90 km

Etapa 13: La Paz- Hernandarias 90 km

Etapa 14: Hernandarias - Crespo 122 km