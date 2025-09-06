Identificaron a los tres fallecidos en el fatal choque de una camioneta con un tren

Colonia Avellaneda: desde un auto balearon a un joven y se produjo una persecución policialPoliciales/Judiciales06 de septiembre de 2025
El operativo finalizó con un detenido y el secuestro de una pistola. Hospitalizaron en Paraná al lesionado.
Estremecedores detalles del trágico siniestro ocurrido este sábado, en el sur de Entre Ríos, precisamente en el kilómetro 190 de la Ruta Nacional N°12.Policiales/Judiciales06 de septiembre de 2025
Tres fallecidos y una persona en grave estado – que permanece internada en Gualeguay–, fue el saldo de un tremendo accidente.
Por razones que se tratan de establecer, se produjo una colisión entre un tren de carga que circulaba en sentido norte-sur y una camioneta Toyota Hilux cuyo sentido de circulación era de este-oeste, a las 6:25.
El tren de carga era conducido por un hombre joven de 34 años, domiciliado en Basavilbaso, e iba acompañado por otro joven de 24 años, oriundo de la misma localidad. Ambos no presentaban lesiones.
En tanto, el otro vehículo involucrado era conducido por un hombre de 46 años oriundo de la provincia de Buenos Aires, domiciliado en Tres Arroyos, acompañado por tres ocupantes también de la misma localidad bonaerense.
En cuanto a las identidades de las víctimas, se supo que se trata de Juan Pesalaccia, de 46 años; Darío Dannunzio, de 45 años; y Patricio Christiansen, de la misma edad.
La unidad de menor porte impactó con una camioneta y se produjeron dos derivaciones hospitalarias.
Una pueblada en Calabacilla -municipio de Estancia Grande-, fue la modalidad para exigir al Intendente y al Jefe de Policía, más seguridad. "Queremos vivir sin miedo", señalaron al amenazar con cortar una ruta.
El ex Jefe de Comisaría Basavilbaso, Lorenzo Ramallo, fue destituido de su cargo y expulsado de la fuerza, luego de que se confirmara la sentencia que lo condenó a tres años de prisión en suspenso y a inhabilitación perpetua por malversar fondos públicos.
Un trágico accidente ocurrió en la mañana de este jueves, alrededor de las 7:00, en la Ruta nacional 18, a la altura del acceso a Jubileo.
El conductor de uno de los rodados de menor porte murió, tras un choque protagonizado por dos motos y un auto en Victoria.
La investigación se inició con la denuncia del Consejo General de Educación (CGE) por rendiciones de cuenta falsas por parte del administrador de cuatro escuelas públicas de gestión privada que giran bajo la órbita del Arzobispado de Paraná.
El pan resiste en la mesa diaria, pero los productos dulces muestran una fuerte merma en las ventas. Los panaderos trabajan más horas para sostener la producción y advierten que pronto deberán actualizar precios.
Este jueves 4 de septiembre se concretó un hecho histórico para La Agrícola Regional: la primera exportación directa de nuez pecán desde la Planta Acopiadora e Industrializadora de Crespo.
El hombre quedó alojado en la Jefatura Departamental y la Fiscalía ordenó pericias de la División Científica en el lugar.