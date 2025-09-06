Identificaron a los tres fallecidos en el fatal choque de una camioneta con un tren

Tres fallecidos y una persona en grave estado – que permanece internada en Gualeguay–, fue el saldo de un tremendo accidente.

Por razones que se tratan de establecer, se produjo una colisión entre un tren de carga que circulaba en sentido norte-sur y una camioneta Toyota Hilux cuyo sentido de circulación era de este-oeste, a las 6:25.

El tren de carga era conducido por un hombre joven de 34 años, domiciliado en Basavilbaso, e iba acompañado por otro joven de 24 años, oriundo de la misma localidad. Ambos no presentaban lesiones.

En tanto, el otro vehículo involucrado era conducido por un hombre de 46 años oriundo de la provincia de Buenos Aires, domiciliado en Tres Arroyos, acompañado por tres ocupantes también de la misma localidad bonaerense.

Tragedia en Ruta 12: identificaron a las víctimas

En cuanto a las identidades de las víctimas, se supo que se trata de Juan Pesalaccia, de 46 años; Darío Dannunzio, de 45 años; y Patricio Christiansen, de la misma edad.