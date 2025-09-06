Plus en Vivo

Identificaron a los tres fallecidos en el fatal choque de una camioneta con un tren

Estremecedores detalles del trágico siniestro ocurrido este sábado, en el sur de Entre Ríos, precisamente en el kilómetro 190 de la Ruta Nacional N°12.

Policiales/Judiciales06 de septiembre de 2025
tres-muertos-medanos-camioneta-tren-1

Tres fallecidos y una persona en grave estado – que permanece internada en Gualeguay–, fue el saldo de un tremendo accidente.

Por razones que se tratan de establecer, se produjo una colisión entre un tren de carga que circulaba en sentido norte-sur y una camioneta Toyota Hilux cuyo sentido de circulación era de este-oeste, a las 6:25.

El tren de carga era conducido por un hombre joven de 34 años, domiciliado en Basavilbaso, e iba acompañado por otro joven de 24 años, oriundo de la misma localidad. Ambos no presentaban lesiones.

En tanto, el otro vehículo involucrado era conducido por un hombre de 46 años oriundo de la provincia de Buenos Aires, domiciliado en Tres Arroyos, acompañado por tres ocupantes también de la misma localidad bonaerense.

Tragedia en Ruta 12: identificaron a las víctimas

En cuanto a las identidades de las víctimas, se supo que se trata de Juan Pesalaccia, de 46 años; Darío Dannunzio, de 45 años; y Patricio Christiansen, de la misma edad.

 tres-muertos-medanos-camioneta-tren-3

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo