Sarmiento vs Cultural: tras el 0 a 0, Canoza valoró el empate y Cantero remarcó que a Sarmiento “no está ligando”

En la tarde del domingo, en cancha de Sarmiento, el local igualó 0 a 0 frente a Asociación Deportiva y Cultural, en el marco de una nueva fecha de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña.

Los jugadores dialogaron con Estación Plus Crespo luego de un duelo friccionado, Canoza resaltó el punto conseguido de visitante y Cantero apuntó a la falta de fortuna en la definición.

La mirada desde Cultural

Francisco Canoza, jugador de Cultural, expresó tras el pitazo final: “Amargura, porque veníamos trabajando bien y cosechando buenos resultados. Quisimos imponer nuestro juego, pero el árbitro lo hizo muy cortado, no nos dejaba afianzarnos. Igual lo importante es que no se perdió: sumamos de visitante y ahora hay que pensar en lo que viene”.

El volante reconoció que su equipo no supo aprovechar las pelotas paradas, aunque remarcó que “servirá de experiencia para trabajarlo en la semana”. Sobre la dificultad de conectar el circuito de juego, explicó “Intentamos, pero ellos cortaron mucho con falta y no nos pudimos encontrar con Jero, que a veces marca la diferencia. Igual es positivo llevarnos un punto”.

Canoza también se refirió al marco especial de estos partidos: “Los clásicos son así, se juegan a morir. Sabemos que Sarmiento siempre es difícil y lo da todo frente a nosotros. Es un lindo partido para la gente de afuera también”.

Finalmente, agradeció el recibimiento en una cancha que supo defender: “Estoy contento de volver a estar en el club. Déjame agradecer también a la gente de Sarmiento, porque cuando pasé por acá hice buenas amistades. Siempre queda esa buena onda”.

El análisis de Sarmiento

En el conjunto local, Agustín Cantero también destacó la intensidad del juego: “La verdad que fue un partido súper trabado, como todo clásico. Además jugamos contra el puntero, así que se juntaban un montón de cosas. Teníamos que imponernos en nuestra cancha y hacernos sentir”.

El futbolista explicó que parte del plan de juego era neutralizar a los creativos de Cultural: “Tienen buenos jugadores, así que la idea era tratar de no dejarlos jugar y atacar como podamos, aprovechar alguna contra o lo que tengamos. No se pudo”.

Al analizar el desarrollo, admitió que a su equipo le está faltando fortuna: “No estamos ligando. Contra Cañada fue parejísimo y lo perdimos por una desatención, con Arsenal tuvimos pelotas en el travesaño y no ligamos. Son cosas que hay que trabajar en la semana y corregir”.

En cuanto a la exigencia de la competencia, Cantero resaltó: “La Liga de Paraná Campaña debe ser de las más competitivas. Todos los equipos se arman muy bien, hay jugadores de otras ligas que vienen a sumar. Nosotros, con nuestras armas, con chicos del club, siempre con la impronta de Sarmiento, que es jugar a pulmón y con el corazón, damos pelea”.