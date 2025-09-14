Recta final para un nuevo “Encuentro Distrital de Mujeres” que convoca en Crespo, a toda la región

El próximo domingo 28 de septiembre, Crespo recibirá a delegaciones de distintas localidades de la región en el marco del 33° Encuentro Distrital de Mujeres, organizado por la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. La actividad se llevará a cabo en el Salón Esperanza, desde las 9.30 y se espera una gran concurrencia de participantes.

En diálogo con Estación Plus Crespo, Estela Kerke, integrante del grupo organizador, destacó la importancia de la convocatoria: “Este encuentro se viene realizando durante muchísimos años. Este es el número 33 y la ciudad organizadora es Crespo. Pertenecemos al distrito Entre Ríos, que incluye a Crespo, Paraná, General Alvear, Viale, Ramírez, Lucas González y San Antonio. En esta oportunidad se invitaron también todas las iglesias de Crespo, porque es un encuentro ecuménico, no solamente evangélico”.

Si bien la propuesta lleva el nombre de “Encuentro de Mujeres”, la participación está abierta a todos. “Es ecuménico y es para hombres también. Suele pasar que siempre somos más mujeres, llegando a superar las 500 participantes. Por eso contamos con un espacio amplio y estamos esperando a mucha gente que ya nos viene confirmando”, explicó Kerke.

El lema de esta edición será “Renacer”, orientado a la reflexión sobre la resiliencia y la esperanza en la vida comunitaria.

“Se habla de renacer como la capacidad de volver a empezar aún en medio de las dificultades, de mirar hacia adelante con esperanza y seguir tejiendo comunidad desde lo vivido y lo que viene por delante”, puntualizó la organizadora.

Programa de la jornada

La recepción de delegaciones será a las 9.30 horas, seguida por un culto breve a cargo de una pastora de Buenos Aires. Y enseguida comenzaremos a desarrollar los temas previstos para la mañana. Al mediodía, funcionará una cantina solidaria organizada por la Escuela El Redentor, con la venta de pizzas, hamburguesas, bebidas y agua caliente gratuita.

Por la tarde, el eje temático será desarrollado por una licenciada invitada, con dinámicas participativas entre las 14 y las 16 horas. También habrá música en vivo ejecutada por músicos de la iglesia. La jornada concluirá con un devocional de clausura a las 16.30, previendo la despedida alrededor de las 17.

Kerke aclaró que no es necesario inscribirse previamente: “La invitación llegó a todas las iglesias de Crespo y de la región, sin distinción de credo. La inscripción no es obligatoria, pero recalcamos que no se lo pierdan, porque participar de algo así es memoria, servicio y esperanza compartida”.

Finalmente, la integrante del grupo organizador subrayó el espíritu del encuentro: “Es una historia que se sigue escribiendo, tejida con las voces y los pasos de tantas mujeres que disfrutan de cada edición. El 28 de septiembre será un día para reencontrarnos, compartir y celebrar”.