Hernández: Hallan tumberas, cartuchería y marihuana en allanamientos

En la tarde de este viernes, uniformados de las dependencias policiales de Hernández, Aranguren, Betbeder, y la Guardia Especial de Nogoyá, se desplegaron dos viviendas de Hernández. A raíz de los elementos secuestrados, se debió darle intervención también a las Divisiones Drogas Peligrosas, Investigaciones e Inteligencia Criminal.

Estación Plus Crespo pudo conocer que uno de los procedimientos se realizó en avenida Antártida Argentina y Pasaje Obra Sanitarias; y el otro, en calle Mendoza. En la última de las requisas, se secuestró una tumbera -arma de fuego casera, hecha de dos tubos cilíndricos y una empuñadura de madera, con una válvula como percutor-; cartuchería; armadura de un revólver en desuso; vainas servidas y cinco plantines de Cannabis Sativa.

Asimismo, se encontró un teléfono celular y una tablet, que habían sido denunciadas como distraídas días atrás.

Las personas identificadas quedaron supeditadas a las causas judiciales, que se tramitan en la Fiscalía de Nogoyá.