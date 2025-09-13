Hernández: Hallan tumberas, cartuchería y marihuana en allanamientos

Recuperan herramientas sustraídas en la zona costera de Diamante
Desde la Policía pidieron a la población no adquirir objetos del cual se desconoce la procedencia.
La Policía llevó adelante positivos procedimientos en esa localidad del departamento Nogoyá. También incautaron dispositivos electrónicos que habían sido denunciados como robados.Policiales/Judiciales13 de septiembre de 2025
En la tarde de este viernes, uniformados de las dependencias policiales de Hernández, Aranguren, Betbeder, y la Guardia Especial de Nogoyá, se desplegaron dos viviendas de Hernández. A raíz de los elementos secuestrados, se debió darle intervención también a las Divisiones Drogas Peligrosas, Investigaciones e Inteligencia Criminal.
Estación Plus Crespo pudo conocer que uno de los procedimientos se realizó en avenida Antártida Argentina y Pasaje Obra Sanitarias; y el otro, en calle Mendoza. En la última de las requisas, se secuestró una tumbera -arma de fuego casera, hecha de dos tubos cilíndricos y una empuñadura de madera, con una válvula como percutor-; cartuchería; armadura de un revólver en desuso; vainas servidas y cinco plantines de Cannabis Sativa.
Asimismo, se encontró un teléfono celular y una tablet, que habían sido denunciadas como distraídas días atrás.
Las personas identificadas quedaron supeditadas a las causas judiciales, que se tramitan en la Fiscalía de Nogoyá.
Desde la Policía pidieron a la población no adquirir objetos del cual se desconoce la procedencia.
Un hombre y una mujer, que los une un vínculo sentimental, fueron apresados en Diamante y pesa sobre ellos una imputación penal.
Cayó una empresa en el ardid y la Policía no descansó hasta dar con el sospechoso, que volvió por más víctimas. Secuestros y detención.
Por orden de un Juzgado Federal, allanaron en Villaguay los negocios de la familia de la asesora del ministro Guillermo Francos. Investigan maniobras de evasión fiscal y venta de productos falsificados, mientras se encuentran en Miami.
De ser hallado culpable, el laboratorio deberá abonar una suma superior a los 400 millones de pesos.
Una mujer de 79 años falleció en la estancia La Celina, ubicada sobre Ruta 10, a 7 km de la localidad de María Grande .
Ya fue celebrado el convenio entre la Fuerza Nacional y el Departamento Ejecutivo Municipal. Sólo resta que el Concejo Deliberante autorice ese préstamo gratuito de instalaciones.
Un vecino reunió la biografía del crespense propuesto e hizo la petición. El Concejo Deliberante pasó la nota a Comisión de Nomenclatura.
De ser hallado culpable, el laboratorio deberá abonar una suma superior a los 400 millones de pesos.
Por orden de un Juzgado Federal, allanaron en Villaguay los negocios de la familia de la asesora del ministro Guillermo Francos. Investigan maniobras de evasión fiscal y venta de productos falsificados, mientras se encuentran en Miami.