Megaoperativo y tensión en un motel de Córdoba: la verdadera historia de lo que pasó adentro

Un hecho insólito sucedió este miércoles por la mañana en un hotel alojamiento de la ciudad Córdoba, donde el encargado del lugar denunció un “atrincheramiento armado” y que formaba parte de una presunta pareja prófuga de un supuesto robo.

Con el correr de las horas, se comprobó que sólo se trató de un hombre y una mujer que rentaron una habitación para tener un momento de intimidad en el cual jamás imaginaron que iban a ser rodeados por decenas de policías y móviles de seguridad. La discreción que buscaban fue echada por tierra.

Una historia insólita en Córdoba

Todo comenzó cuando un vecino de barrio Villa Belgrano, en el norte de la Capital y no muy lejos de ese establecimiento, denunció un robo en su casa por parte de delincuentes y llamó a un conocido, quien precisamente es el encargado del hotel alojamiento en cuestión, para comentarle a modo de novedad y con mucho pesar lo que le había sucedido.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, llegó al hotel. (La Voz/Ramiro Pereyra)

En ese marco, el responsable del hotel creyó que quienes habían robado en la casa de su amigo al parecer eran el mismo hombre y mujer que se habían hospedado en el predio, cronicó La Voz del Interior.

¿Cómo llegó a esa conclusión? Por su “investigación interna”. Se acercó a la puerta de la habitación y creyó escuchar que la pareja estaba “armada”, atrincherada y con dinero del botín. “Voy a sacar el arma”, habría sido el comentario que el húesped le habría comentado a su novia.

No está claro si lo que creyó escuchar el encargado está relacionado con un arma literal o quizás con una referencia simbólica a otro tipo de situación.

Así que el encargado, ni lerdo ni perezoso, actuó rápidamente: llamó al 911 policial y alertó sobre la pareja “sospechosa”.

Ante la presunta situación de atrincheramiento, los efectivos del Eter (efectivos de alto nivel policial para el manejo situaciones complejas) intervineron acompañados por una gran cantidad de efectivos y hasta la presencia del ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros.

Cuando los uniformados ingresaron al hotel, revisaron la habitación y no encontraron ninguna arma en poder de la pareja. “La pareja sólo tenía dinero. El hombre (húsped) trabajaría en una empresa de seguridad en la que tendría que llevar un arma como parte de su trabajo. Pero no tenía nada que ver con el robo de Villa Belgrano. El encargado del hotel se hizo la película”, confió una alta fuente policial.