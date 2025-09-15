El Gobierno promulgará la Ley de Discapacidad, pero aún no la aplicará

El Gobierno anunció la promulgación de la Ley de Discapacidad, la cual fue ratificada por el Congreso al rechazar el veto del presidente Javier Milei. Sin embargo, la aplicación de esta normativa quedará en suspenso hasta que se definan los detalles relacionados con su financiamiento.

Guillermo Francos, jefe de Gabinete, confirmó la decisión el lunes, pero subrayó que la implementación de la ley dependerá de la claridad sobre su financiamiento.

“El Poder Ejecutivo la va a promulgar. Después tiene que dictar un decreto reglamentario para ver cómo se aplica la ley y eso tiene distintos aspectos. Lo hablaremos con el Presidente. Si fuera por mí me gustaría analizarlo con el ministro del área y con las comisiones del Congreso para ver cómo se puede contemplar ese tema porque esto abre la puerta para nuevas pensiones por discapacidad. Pero resolvamos primero si las que se dieron fueron bien otorgadas”, comentó Francos.

Además, el jefe de Gabinete destacó que “vamos a promulgar la ley como corresponde. También es cierto que, creo que es el artículo 38 de la ley financiera que dice que el Congreso cuando sanciona una ley debe establecer de dónde salen los recursos. No me pueden endilgar a mí que soy el jefe de Gabinete que vea las partidas, cómo las reacomoda; eso no es solución, es una mentira. Que me digan sino a quién le sacamos, ¿a los jubilados y lo pasamos a discapacidad?”, sostuvo en declaraciones a Clarín.