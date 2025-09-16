Es crítico el estado del Policía herido al recibir un disparo en la cabeza

Importantes daños en fuerte choque en Ruta 131
Policiales/Judiciales16 de septiembre de 2025
César Benítez, un policía de 38 años perteneciente a la Brigada Abigeato Feliciano, continúa internado en el Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia en estado muy crítico, luego de haber recibido el sábado pasado un disparo de arma de fuego en la cabeza.
El uniformado ingresó de urgencia al nosocomio y fue derivado a la unidad de terapia intensiva, donde los médicos confirmaron que su cuadro es de extrema gravedad y pronóstico reservado. La herida generó un orificio de entrada en la zona frontal de la cabeza, sin salida, lo que produjo un edema cerebral. Además, los profesionales diagnosticaron fracturas y complicaciones asociadas, por lo que el paciente permanece con asistencia respiratoria mecánica.
La familia de Benítez expresó este lunes por la noche que el funcionario “sigue en estado muy crítico y remarcaron que el policía continúa luchando por su vida.
El episodio ocurrió en una estancia ubicada a seis kilómetros de la ruta provincial N° 2, en cercanías del arroyo Feliciano. Según las primeras informaciones, el funcionario se encontraba en la zona rural junto a otros efectivos cuando se escuchó un disparo y se constató que había sido herido.
La causa quedó en manos de la fiscal Muñiz, con intervención del Gabinete de Criminalística de Paraná y de la Jefatura de Feliciano, consignó El Once. Como parte de las medidas, se dispuso la realización de dermotest a los brigadistas involucrados, análisis de laboratorio al funcionario internado y el secuestro del arma utilizada, una carabina Model 60 calibre 22.
