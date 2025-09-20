Plus en Vivo

El Juzgado de Paz y Familia de Crespo inició actuaciones por Violencia de Género ante una polémica publicidad

La intervención se enmarca en la Ley Provincial N° 10.956 que instrumenta la "Prevención, Asistencia y Protección de la Violencia por razones de Género".

Un Reels publicado en redes sociales de una cuenta oficial de una estación de servicios de Crespo, desató algunas adhesiones y polémicos cuestionamientos en el mismo posteo; siendo su viralización ascendente con el correr de las horas. La breve historia recreada, no tardó en cosechar repudios públicos institucionales, desde grupos feministas hasta referentes políticos. 

Al margen de las repercusiones y apreciaciones que se desprendan de lo individual o lo colectivo, habrá concretamente una intervención de la justicia. Estación Plus Crespo pudo confirmar que en el Juzgado de Paz con competencia en Familia de esta ciudad, se iniciaron actuaciones de oficio, en el marco de la Ley Provincial N° 10.956. Esta normativa incluye a la modalidad de "violencia simbólica" como un disparador de actuación. 

La magistratura local no tiene competencia para la investigación y sanción de delitos penales que la publicación pudiera  eventualmente configurar; pero sí el Régimen de Prevención, Asistencia y Protección de la Violencia por razones de Género que se encuentra vigente en esta Provincia, le otorga facultades y herramientas para implementar desde la mirada de género.

La publicación se mantuvo visible sólo durante algunas horas, siendo eliminado el contenido. En ese contexto, la  Sucursal Crespo de la empresa petrolera hizo un pedido público de disculpas, admitiendo que "no era apropiado" y expresando su repudio a la violencia en cualquiera de sus manifestaciones.

No obstante, el material virtual es recuperado y las circunstancias impulsan que se tramite el procedimiento establecido en la Ley 10.956, que contempla un amplio abanico de medidas pasibles de ser adoptadas por el Juzgado de Paz y Familia de Crespo, conforme corresponda.

Disculpas públicas tras la publicidad

