El Juzgado de Paz y Familia de Crespo inició actuaciones por Violencia de Género ante una polémica publicidad

Desde este lunes, nuevo horario para la recolección de residuos
Desde el municipio se confirmó que regirá durante la primavera y el verano. La modificación repercute en el momento de retiro de residuos de todos los domicilios.
La intervención se enmarca en la Ley Provincial N° 10.956 que instrumenta la "Prevención, Asistencia y Protección de la Violencia por razones de Género".Crespo20 de septiembre de 2025Estación Plus Crespo
Un Reels publicado en redes sociales de una cuenta oficial de una estación de servicios de Crespo, desató algunas adhesiones y polémicos cuestionamientos en el mismo posteo; siendo su viralización ascendente con el correr de las horas. La breve historia recreada, no tardó en cosechar repudios públicos institucionales, desde grupos feministas hasta referentes políticos.
Al margen de las repercusiones y apreciaciones que se desprendan de lo individual o lo colectivo, habrá concretamente una intervención de la justicia. Estación Plus Crespo pudo confirmar que en el Juzgado de Paz con competencia en Familia de esta ciudad, se iniciaron actuaciones de oficio, en el marco de la Ley Provincial N° 10.956. Esta normativa incluye a la modalidad de "violencia simbólica" como un disparador de actuación.
La magistratura local no tiene competencia para la investigación y sanción de delitos penales que la publicación pudiera eventualmente configurar; pero sí el Régimen de Prevención, Asistencia y Protección de la Violencia por razones de Género que se encuentra vigente en esta Provincia, le otorga facultades y herramientas para implementar desde la mirada de género.
La publicación se mantuvo visible sólo durante algunas horas, siendo eliminado el contenido. En ese contexto, la Sucursal Crespo de la empresa petrolera hizo un pedido público de disculpas, admitiendo que "no era apropiado" y expresando su repudio a la violencia en cualquiera de sus manifestaciones.
No obstante, el material virtual es recuperado y las circunstancias impulsan que se tramite el procedimiento establecido en la Ley 10.956, que contempla un amplio abanico de medidas pasibles de ser adoptadas por el Juzgado de Paz y Familia de Crespo, conforme corresponda.
Desde el municipio se confirmó que regirá durante la primavera y el verano. La modificación repercute en el momento de retiro de residuos de todos los domicilios.
Hoy sábado 20 de septiembre se presentará en el salón municipal de Crespo el prestigioso coro de Concepción del Uruguay y Basavilbaso. Habrá canciones en italiano y la entrada será libre y gratuita.
El organismo nacional avaló el envío de la fruta sin cáscara, desde esta ciudad entrerriana hacia Rusia y Países Bajos.
En vísperas de una nueva muestra de fe, desde la organización también fijaron fecha para la reunión informativa.
El arzobispo de Paraná mantuvo encuentros con instituciones y fieles en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, donde reflexionó sobre los desafíos pastorales y sociales de la región.
La intervención se extendió por más de una hora y media, con dos dotaciones trabajando en la zona. No hubo heridos ni daños materiales.
Un ciervo axis fue perseguido por vecinos en Chajarí, faenado y preparado para consumo en un asado. El hecho ocurre en zona urbana y constituye una caza ilegal con riesgos sanitarios.
La mujer se encuentra cursando un embarazo y junto a su novio fueron hospitalizados. Una riña que terminó en manos de la justicia.
Los vecinos piden a las autoridades, que se investigue la aparición.
Desde el municipio se confirmó que regirá durante la primavera y el verano. La modificación repercute en el momento de retiro de residuos de todos los domicilios.