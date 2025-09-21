Fuerte paso del temporal en el departamento La Paz

Este fin de semana, una tormenta de viento azotó con fuerza en Alcaráz Sud. Supo Estación Plus Crespo que hubo voladuras de techo y tinglados. Una propiedad seriamente afectada fue la situada en la Ruta Provincial N° 7, a la altura del Km. 4, donde no hubo consecuencias para eventuales moradores.

También se registró una voladura de techo de un galpón, en un camino rural de la zona, circunscribiéndose a daños materiales importantes, sin afectación humana.