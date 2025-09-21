Plus en Vivo

Fuerte paso del temporal en el departamento La Paz

Afortunadamente no hubo personas heridas, pero los daños materiales fueron de grandes proporciones.

Este fin de semana, una tormenta de viento azotó con fuerza en Alcaráz Sud. Supo Estación Plus Crespo que hubo voladuras de techo y tinglados. Una propiedad seriamente afectada fue la situada en la Ruta Provincial N° 7, a la altura del Km. 4, donde no hubo consecuencias para eventuales moradores.

También se registró una voladura de techo de un galpón, en un camino rural de la zona, circunscribiéndose a daños materiales importantes, sin afectación humana.

