Fuerte paso del temporal en el departamento La Paz

Malestar en ciudad entrerriana por una ofrenda-ritual con juguetes y golosinasEntre Ríos20 de septiembre de 2025
Los vecinos piden a las autoridades, que se investigue la aparición.
Afortunadamente no hubo personas heridas, pero los daños materiales fueron de grandes proporciones.Entre Ríos21 de septiembre de 2025Estación Plus Crespo
Este fin de semana, una tormenta de viento azotó con fuerza en Alcaráz Sud. Supo Estación Plus Crespo que hubo voladuras de techo y tinglados. Una propiedad seriamente afectada fue la situada en la Ruta Provincial N° 7, a la altura del Km. 4, donde no hubo consecuencias para eventuales moradores.
También se registró una voladura de techo de un galpón, en un camino rural de la zona, circunscribiéndose a daños materiales importantes, sin afectación humana.
Los fenómenos podrían ser de altísima intensidad en la región. Los detalles.
La tasa creció un 1% respecto al primer trimestre y 1,9% en comparación con segundo semestre del 2024. En Concordia la situación fue diferente ya que hubo descenso en el balance con ambos semestres: 2,2% y 0,1% respectivamente.
Con el Sistema de Alerta Temprana (SAT), el CGE busca prevenir el abandono escolar en el nivel medio en Entre Ríos y acompañar las trayectorias educativas
Un ciervo axis fue perseguido por vecinos en Chajarí, faenado y preparado para consumo en un asado. El hecho ocurre en zona urbana y constituye una caza ilegal con riesgos sanitarios.
El presidente municipal salpicado por sospechas de estafa, deslizó entender que se aprovecha políticamente la circunstancia: "Estoy con la conciencia tranquila, creo que la gente de María Grande sabe cuál fue mi participación y hasta cuándo. No tengo problema en aclararlo y poner la cara", afirmó.
La mujer se encuentra cursando un embarazo y junto a su novio fueron hospitalizados. Una riña que terminó en manos de la justicia.
Desde el municipio se confirmó que regirá durante la primavera y el verano. La modificación repercute en el momento de retiro de residuos de todos los domicilios.
La intervención se enmarca en la Ley Provincial N° 10.956 que instrumenta la "Prevención, Asistencia y Protección de la Violencia por razones de Género".
La responsable del video difundido en redes aseguró que la idea, producción y protagonismo fueron suyos y lamentó las repercusiones negativas. La firma propietaria de la estación ya había publicado horas antes un pedido de disculpas y reconociendo que “puede interpretarse” como apología a la violencia de género.