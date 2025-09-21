Murió Azucena Díaz, histórica referente de Madres de Plaza de MayoNacionales21 de septiembre de 2025
Su vida estuvo marcada por el compromiso con los derechos humanos, tras la desaparición de su hijo Manuel Asencio Taján.
El presidente lo presentará el 6 de octubre, en el Movistar Arena. El ejemplar bibliográfico tendrá un costo de $25.600 en efectivo ó $32.000 con otros medios de pago.Nacionales21 de septiembre de 2025
El presidente Javier Milei anunció la presentación de su nuevo libro "La construcción del milagro”, con un show que se celebrará el próximo lunes 6 de octubre en el Movistar Arena, con capacidad para 15.000 espectadores.
A través de sus redes, el mandatario compartió el link que permite reservar las entradas del evento que será libre y gratuito.
La obra tiene un valor de $25.600 en efectivo ó $32.000 por otras vías. Apunta a detallar el programa económico al que el mandatario asegura que, en el plano internacional, han calificado como “el milagro argentino”.
No es la primera vez que el mandatario protagoniza una presentación del estilo, dado que en mayo de 2022, hizo lo propio en el Luna Park, para exhibir su obra “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica. En aquella oportunidad, el mandatario además de exponer los pormenores de su texto, interpretó para el público la canción que lo popularizó “Panic Show”, de La Renga.
Lo llamativo de la reciente publicación es el cambio de editorial. Luego de que la editorial Planeta debiera retirar ejemplares del mercado debido a que en la edición española de “El camino del libertario” se incluyeran datos biográficos falsos de Javier Milei, será Hojas del Sur, el sello que se hará cargo de la publicación, consignó Cadena3.
La elección no es casual. La firma integra el plantel organizador de "La Derecha Fest" en Buenos Aires, el evento que inició en la provincia de Córdoba, e incluye autores como Nicolás Márquez, Agustín Laje, Diego Recalde o Marcelo Duclós.
El Gobierno negocia un préstamo con el Tesoro norteamericano, para cubrir los pagos que tiene la Argentina en 2026.
Desde Córdoba, el Presidente criticó a la oposición y vaticinó el triunfo de su espacio en las elecciones nacionales.
Fue por abrumadora mayoría opositora; será comunicado a la Cámara de Diputados, donde se espera que el oficialismo active una negociación con gobernadores
Conocé el monto que ser percibirá el mes que viene mediante la Administración Nacional de la Seguridad Social y las condiciones necesarias.
El PBI del segundo trimestre cayó 0,1% por el freno del consumo y las exportaciones. Sin embargo, la cifra interanual creció 6,3% por la inversión.
Desde el municipio se confirmó que regirá durante la primavera y el verano. La modificación repercute en el momento de retiro de residuos de todos los domicilios.
La intervención se enmarca en la Ley Provincial N° 10.956 que instrumenta la "Prevención, Asistencia y Protección de la Violencia por razones de Género".
La responsable del video difundido en redes aseguró que la idea, producción y protagonismo fueron suyos y lamentó las repercusiones negativas. La firma propietaria de la estación ya había publicado horas antes un pedido de disculpas y reconociendo que “puede interpretarse” como apología a la violencia de género.
Al margen de los actuados locales por violencia de género, desde la esfera de instrucción penal se iniciaron actuaciones.
Afortunadamente no hubo personas heridas, pero los daños materiales fueron de grandes proporciones.