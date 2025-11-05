Anses oficializó el aumento para jubilaciones, pensiones y AUH: cuánto cobrarán en noviembre

El Gobierno oficializó este miércoles los haberes mínimo y máximo que percibirán los jubilados en noviembre de 2025, con un aumento del 2,08% derivado del índice de inflación de septiembre que informó el INDEC. El mismo incremento tendrán las Asignaciones Universales por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares que perciben asalariados registrados y monotributistas.

Según el artículo 1° de la Resolución 338/2025 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que lleva la firma del director ejecutivo de ese organismo, Fernando Omar Bearzi, el haber mínimo de los jubilados quedará en $333.085,39, mientras que el máximo escalará a $2.241.349,35, tal como lo especifica el artículo 2° de la misma normativa.

Al mismo tiempo, por intermedio del artículo 3°, Anses determinó que las bases imponibles mínima y máxima quedaran establecidas en $112.183,09 y $3.645.898, respectivamente, a partir del período devengado noviembre de 2025.

El artículo 4°, además, fijó en $152.371,37 el monto de la Prestación Básica Universal (PBU) prevista en el artículo 19 de la Ley N° 24.241 a partir de aquel mismo mes, mientras que la Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM) escalará a $266.468,31.

La semana pasada, el Gobierno había oficializado la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000, mediante el Decreto 771/2025, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello. El texto indicó que el bono mantiene carácter no remunerativo y no es computable para otros conceptos previsionales.

El Gobierno determinó también un incremento del 2,08% en noviembre a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y Asignaciones Familiares, mediante la Resolución 339/2025.

Según uno de los anexos de la normativa, desde este mes los haberes correspondientes a la AUH se irán a $119.691, mientras que el importe para quienes residan en los distritos de la Zona 1 del país alcanzará los $155.599. Estos mismos montos regirán para la asignación por embarazo para protección social.

Por su parte, para los titulares de asignaciones para protección social, el monto destinado para quienes tienen Hijos con Discapacidad se elevará a $389.733 y $506.653 para los residentes en la Zona 1, mientras que la Ayuda Escolar Anual será de $42.039 para todos los beneficiarios.

En cuanto a los trabajadores en relación de dependencia, titulares de la prestación por desempleo, monotributistas, veteranos de guerra, jubilados y pensionados con hijos de hasta 18 años cobrarán por asignación familiar desde el mes próximo, los siguientes montos, según el ingreso del grupo familiar:

Hasta $926.676 recibirán $59.851 por hijo.

Entre $926.676,01 y $1.359.061, cobrarán $40.371.

Entre $1.359.061,01 y $1.569.083, percibirán $24.418.

Entre $1.569.083,01 y $4.907.218, obtendrá un beneficio de $12.597.

Los mismos montos y topes se aplican en la Asignación Familiar Prenatal.

Además, para ese grupo se estipuló que la Asignación por Nacimiento será de $69.763, la Asignación por Adopción aumentará a $417.116, la Asignación por Matrimonio trepará a $104.459, siempre que el Ingreso General Familiar (IGF) no supere los $4.907.218.

Clarín