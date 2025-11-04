Feriado bancario: qué pasa con los bancos el 6 de noviembre y qué trámites se pueden hacer

Javier Milei emprende nuevo viaje a los Estados UnidosNacionales04 de noviembre de 2025
El Presidente volverá a encontrarse con su par norteamericano, Donald Trump.
Las sucursales bancarias de todo el país permanecerán cerradas este jueves 6 de noviembre por la conmemoración del Día del Bancario. La jornada tiene carácter de feriado para los empleados del sector, aunque continuarán habilitados los canales digitales y cajeros automáticos.Nacionales04 de noviembre de 2025
El jueves 6 de noviembre, las sucursales bancarias de todo el país no atenderán al público debido a la celebración del Día del Bancario, una fecha que tiene carácter de feriado para los trabajadores del sector financiero. Durante la jornada no habrá atención presencial en ninguna entidad, tanto pública como privada, por lo que quienes necesiten realizar trámites presenciales deberán anticiparse o posponer sus operaciones.
A pesar del cierre de las sucursales, los canales digitales permanecerán activos: los usuarios podrán realizar pagos, transferencias, consultas y depósitos a través de homebanking, cajeros automáticos y aplicaciones móviles. También estarán habilitados los puntos de extracción de efectivo en supermercados y farmacias. Las operaciones con vencimiento programado para el 6 de noviembre se acreditarán el día hábil siguiente, según informaron las cámaras compensadoras.
Operativos:
- Homebanking y aplicaciones móviles (pagos, transferencias, consultas y recargas).
- Cajeros automáticos en todo el país.
- Extracciones con tarjeta de débito en supermercados, estaciones de servicio y farmacias.
- Compras con tarjeta de débito, crédito y billeteras virtuales.
Suspendidos:
- Atención al público en sucursales.
- Trámites presenciales o gestiones con firma en ventanilla.
- Compensación de cheques o pagos con vencimiento el 6 de noviembre (se liquidarán el día hábil siguiente).
La fecha conmemora la fundación de la Asociación Bancaria, el sindicato que nuclea a los empleados del sector, creada el 6 de noviembre de 1924.
El convenio colectivo del gremio establece en su artículo 50 que esta jornada se rige “como feriado nacional para todos los trabajadores bancarios”.
Su origen se remonta a las primeras huelgas de empleados de bancos, especialmente la realizada el 19 de abril de 1919 en el Banco Provincia, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen, publicó Perfil. Aquel reclamo buscaba mejores condiciones laborales y el reconocimiento formal de la Asociación de Empleados de Bancos, precursora de la actual entidad sindical.
La medida, que responde a la crisis hídrica que afecta la reproducción de peces y el ecosistema, genera preocupación entre pescadores.
El calendario académico encara la recta final del año previo al inicio de las vacaciones de verano con cuatro feriados nacionales en medio
El mes de noviembre de 2025 ofrecerá un atractivo fin de semana extralargo de cuatro días, ideal para el turismo y el descanso, según el calendario oficial de feriados.
El presidente Javier Milei anunció que el diputado electo por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires reemplazará a Lisandro Catalán. En tanto, el influyente consejero del jefe de Estado continuará en su rol sin firma.
El funcionario dio a conocer su renuncia a través de las redes sociales. Se desconoce quién lo reemplazará.
Un conductor realizaba maniobras peligrosas a alta velocidad, lo que resultó en un vuelco y múltiples lesiones.
La comunidad educativa trabaja en los festejos sociales alusivos a los 132 años celebrados. Marina Posanzini, directora de la institución, reveló las expectativas.
El RidersFest 2025 se desarrollará el sábado 6 y domingo 7 de diciembre. Test drives, espacios de exhibición y bandas musicales en vivo, son parte de los atractivos para lo que promete ser un cierre de año de la cultura motera.
Intenso operativo por un hombre que habría provocado un incendio en un complejo de departamentos