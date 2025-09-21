ATER recordó que la declaración de mejoras en inmuebles es obligatoria en la provincia

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) recordó a los propietarios de inmuebles, que es "obligatorio" declarar las obras y mejoras constructivas en sus propiedades, en la esfera provincial.

Conforme al artículo 22 de la Ley de Valuaciones, los propietarios o poseedores a título de dueño deben declarar toda modificación o incorporación de metros cuadrados, en un plazo de 60 días desde que las mejoras estén en condiciones de habitabilidad. El incumplimiento de esta norma puede derivar en sanciones.

La declaración municipal no reemplaza la provincial.

En algunas ocasiones, los contribuyentes realizan sus declaraciones únicamente en los municipios, omitiendo la notificación al organismo tributario provincial. Desde la Dirección de Catastro se reiteró que las normas vigentes exigen que estas presentaciones se formalicen tanto en la jurisdicción local como en ATER.

“Es importante cumplir las normas, principalmente para evitar multas”, indicó el director de Catastro de ATER, Mauro Bangert. “Si el contribuyente aporta por un terreno baldío y tiene una propiedad edificada, está infringiendo las normas”, aclaró, al igual que cuando se producen ampliaciones.

En línea con los objetivos del director ejecutivo de ATER, Jesús Korell, se han intensificado los controles para regularizar estas situaciones de manera eficiente. “Los trámites son muy accesibles y estamos para asesorar y agilizar los procesos, porque siempre es mejor que el contribuyente se presente voluntariamente a tener que hacerlo cuando ya recibió una sanción”, destacó Bangert.

Para facilitar estos trámites, el organismo ofrece asistencia personalizada a través de su Servicio de Atención al Contribuyente (SAC) por vía telefónica o correo electrónico. También se puede encontrar información detallada y formularios en el sitio web oficial de ATER.