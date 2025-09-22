Sebastián Prediger: “Unión está en un gran momento y queremos sostenerlo con la seriedad que se merece”

“Corrimos un montón. La cancha está en muy buenas condiciones, aunque esta vez el pasto quedó un poco alto porque había llovido y no se pudo cortar. Pero el campo es extraordinario y todos en el club colaboramos para que se mantenga así, porque también vamos a jugar el Regional y queremos tenerlo presentable”, valoró en diálogo con Estación Plus Crespo.

Prediger, de 39 años, reconoció que la exigencia física no es sencilla, pero que sigue asumiendo el desafío con responsabilidad: “Yo ya tengo 39, no te olvides, y hay que tener pierna para bancar estas condiciones. En el segundo tiempo mejoré y creo que hicimos un esfuerzo grande porque todos los partidos son duros. Queríamos ganar para ver si podemos clasificar y definir en nuestra cancha. El campeonato pasado no pudimos hacerlo de local por la quita de puntos y ahora vamos por una mejor posición en la tabla para lograrlo junto a nuestra gente”.

El capitán recordó lo especial que fue volver al club: “Fue como una película: volver, jugar, ser campeón y escribir el nombre del primer equipo de Crespo que salió campeón en esta liga”.

Más allá de los logros deportivos, el mediocampista remarcó la importancia del semillero: “El proyecto de Unión es con los chicos. Hoy había cuatro o cinco juveniles en cancha y en estos últimos seis meses el club se convirtió en uno de los mejores de la liga. La responsabilidad de los chicos es grande, pero la están asumiendo muy bien. Queremos seguir sumando jugadores jóvenes porque ese es el objetivo principal”.

En relación al próximo desafío en el Torneo Regional Federal Amateur 2025/26, Prediger expresó: “La verdad, ni lo pienso. Yo había decidido ponerle punto final a mi carrera profesional, pero cuando acepté jugar en Unión, lo hice al máximo, sin medias tintas. Lo vivo con la seriedad que se merece. Me da felicidad ver a los chicos foguearse con nosotros, que ya tenemos experiencia. Seguramente habrá incorporaciones, pero lo central es que el club siga creciendo”.

Por último, el referente insistió en que el presente se construye día a día: “El camino está claro. Queremos sostener lo logrado y mejorar. En el club estamos haciendo muchas obras para darle un salto de calidad también a la gente que viene a acompañarnos. No apuntábamos a salir campeones, se fue dando, y ahora el desafío es mantener la seriedad de competir cada fin de semana. Con dos competencias será exigente, pero también una gran oportunidad para que los jóvenes sigan sumando experiencia”.