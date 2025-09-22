Una nena de 2 años fue atacada por un can cruza de Rottweiler de su abuela

Una emergencia movilizó a la ambulancia y la policía de Viale, preocupando a muchos vecinos al trascender lo ocurrido. "En horas del mediodía, en circunstancias en que una nena estaba en la casa de la abuela, el can de la señora la atacó y le provocó lesiones de gravedad", confirmaron desde la dependencia a Estación Plus Crespo. Se trata de un perro cruza de Rottweiler.

"La niña de 2 años fue socorrida por su propia abuela y vecinos que acudieron en auxilio, sufriendo también mordedura algunos de ellos", apuntaron.

Al márgen de las curaciones, prontamente se le diagnosticaron lesiones a la altura de la cabeza, por lo que la guardia médica decidió su traslado al Hospital Materno-Infantil San Roque de Paraná, donde permanece internada en Terapia Intensiva.

Mientras se aguarda la evolución, la mamá de la nena dió a conocer en redes sociales: “María Paz responde a los estímulos. La están poniendo en terapia intensiva. Es para poder tratar un abollamiento y fractura de cráneo. Van a saturar. Luego todo bajo control”.

A pesar de tratarse de un hecho dentro del domicilio y con la propia mascota familiar, la situación fue informada a la Fiscalía en Turno. Perros de importante musculatura y fuerza, con temperamento firme, requieren de una temprana socialización, entrenamiento diario y un buen liderazgo, aspectos que pueden incidir en la convivencia y que deberán ser revisados o implementados.