Una nena de 2 años fue atacada por un can cruza de Rottweiler de su abuela

La intervención se enmarca en la Ley Provincial N° 10.956 que instrumenta la "Prevención, Asistencia y Protección de la Violencia por razones de Género".
La responsable del video difundido en redes aseguró que la idea, producción y protagonismo fueron suyos y lamentó las repercusiones negativas. La firma propietaria de la estación ya había publicado horas antes un pedido de disculpas y reconociendo que “puede interpretarse” como apología a la violencia de género.
Dos automóviles sufrieron severos destrozos, mientras que bomberos auxiliaron a quienes quedaron atrapados. Los servicios de emergencia trasladaron a los partícipes heridos.
La aprehensión operó en el horario de salida de boliche, en cercanías a unos carritos de comidas rápidas. La Fiscalía de Género en turno, dispuso el traslado del hombre a la sede policial.
En el sorteo del Quini 6 de este domingo 21 de septiembre, no se registraron ganadores de los grandes pozos millonarios. Los números.