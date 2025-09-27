Extienden hasta el 31 de octubre la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio

Rige alerta amarillo por fuertes vientos para todo el territorio provincial este sábadoEntre Ríos27 de septiembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que podrían alcanzar localmente los 90 km/h.
El Ministerio de Salud de Entre Ríos resolvió extender la campaña de inmunización, destinada a embarazadas entre las 32 y 36 semanas de gestación. El objetivo es reforzar la protección de los recién nacidos frente a las Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (IRAB), que constituyen la principal causa de internación en lactantes a nivel global.Entre Ríos27 de septiembre de 2025
La vacunación en embarazadas es clave porque los anticuerpos generados se transmiten al bebé a través de la placenta y luego mediante la lactancia. Esto le brinda protección durante los primeros seis meses de vida, que es la etapa de mayor vulnerabilidad frente a complicaciones.
Con esta ampliación, la cartera sanitaria busca garantizar el acceso equitativo a la inmunización, reducir hospitalizaciones y cuadros graves asociados al VSR, y disminuir el impacto de la enfermedad sobre el sistema de salud.
El VSR provoca cada año alrededor de 30 millones de episodios de Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (IRAB) y más de 50.000 muertes en niños menores de cinco años a nivel mundial.
La vacuna bivalente RS-VpreF se incorporó al Calendario Nacional de Vacunación en 2023 de forma gratuita y obligatoria.
Se aplica en una dosis única durante el embarazo, entre las semanas 32 y 36, coincidiendo con la temporada de circulación viral determinada por vigilancia epidemiológica.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que podrían alcanzar localmente los 90 km/h.
El presidente argentino estará en la provincia al cierre de la semana entrante, apoyando a los candidatos libertarios. Afirman que con el correr de los días, irán sumando ciudades que integrarán su recorrido.
El gobierno provincial informó que el cronograma de pagos para los haberes del mes de septiembre, a activos y pasivos de la administración pública de Entre Ríos, inicia el miércoles 1 de octubre.
El cierre de la planta de distribución de YPF en Concepción del Uruguay afectará a 60 empleos y genera gran preocupación e incertidumbre en el municipio local.
"Va en crecimiento la pobreza, y de la mano de la pobreza la situación de calle", alertaron
El índice promedio en Entre Ríos es más bajo que la media nacional, donde 10% de los alumnos termina a tiempo la Secundaria
El lunes 29 de septiembre coincidirán el feriado provincial por San Miguel Arcángel y el Día del Empleado de Comercio. Habrá inactividad en la administración pública y servicios reducidos, mientras que los comercios locales definirán su apertura según cada caso.
Los partícipes son oriundos de Crespo y Baradero.
También resultó impactada la mujer que acompañaba al pequeño, en su intento de impedir el riesgo al que se exponía la criatura. Lucha por su vida.
La entrerriana tiene 28 años. Piden a la población reportar datos que permitan dar con su paradero, a la Comisaría más cercana.
Las secuelas se presumen complejas, por lo que fue derivado al Hospital San Martín de Paraná.