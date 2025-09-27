Plus en Vivo

Extienden hasta el 31 de octubre la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio

El Ministerio de Salud de Entre Ríos resolvió extender la campaña de inmunización, destinada a embarazadas entre las 32 y 36 semanas de gestación. El objetivo es reforzar la protección de los recién nacidos frente a las Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (IRAB), que constituyen la principal causa de internación en lactantes a nivel global.

Entre Ríos27 de septiembre de 2025
La vacunación en embarazadas es clave porque los anticuerpos generados se transmiten al bebé a través de la placenta y luego mediante la lactancia. Esto le brinda protección durante los primeros seis meses de vida, que es la etapa de mayor vulnerabilidad frente a complicaciones.

Con esta ampliación, la cartera sanitaria busca garantizar el acceso equitativo a la inmunización, reducir hospitalizaciones y cuadros graves asociados al VSR, y disminuir el impacto de la enfermedad sobre el sistema de salud.

El VSR provoca cada año alrededor de 30 millones de episodios de Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (IRAB) y más de 50.000 muertes en niños menores de cinco años a nivel mundial.

La vacuna bivalente RS-VpreF se incorporó al Calendario Nacional de Vacunación en 2023 de forma gratuita y obligatoria.

Se aplica en una dosis única durante el embarazo, entre las semanas 32 y 36, coincidiendo con la temporada de circulación viral determinada por vigilancia epidemiológica.

