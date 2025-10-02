Carlos Dorato: “Defender el título en casa es una obligación y un compromiso”

Del viernes 3 al domingo 5 de octubre, Crespo será sede del 69º Campeonato Argentino de Frontón – Primera división masculina, que se disputará en la Asociación Deportiva y Cultural. Durante tres jornadas, destacados pelotaris de distintas provincias medirán fuerzas en busca del título nacional.

El crespense Carlos Dorato, último campeón argentino con la selección de Entre Ríos, será protagonista central del certamen. El pelotari dialogó con Estación Plus Crespo y compartió sus sensaciones en la previa de un torneo que, además de lo deportivo, promete un fuerte movimiento social y económico en la ciudad.

“La verdad que estoy contento, un poco ansioso también porque llegue la hora del campeonato. Quiero felicitar a la subcomisión por las obras que se hicieron, la cancha quedó impecable. Ahora estamos jugando unos partidos para agarrar ritmo”, contó Dorato.

Las practicas que realizamos servirán además para definir las parejas que representarán a Entre Ríos. “Sí, de acá van a salir los jugadores que integrarán la selección entrerriana. Yo me siento bien físicamente, aunque hay que pelotear más la cancha porque cambia con la pintura nueva. Para eso sirven estos partidos, para agarrar confianza y llegar bien al fin de semana que viene”, explicó.

En cuanto a las expectativas, el campeón vigente reconoció la responsabilidad de jugar en casa: “Somos los últimos campeones argentinos, así que tenemos que defender el título. Es casi como una obligación, más siendo locales, en nuestra ciudad. Es una responsabilidad, un compromiso”, aseguró. No obstante, señaló que no lo vive como presión: “Ya tengo varios campeonatos argentinos encima, así que lo tomo tranquilo. Lo importante es hacer un buen papel y ojalá se pueda coronar de la mejor manera”.

Dorato también destacó el impacto positivo que tendrá el evento en Crespo. “Va a venir mucha gente de distintas partes de Argentina. Crespo es una ciudad excelente y está preparada para recibir visitantes, con lugares muy lindos y nuevos para recorrer. Eso también nos pone contentos”, señaló.

Respecto al nivel competitivo, anticipó un campeonato muy parejo: “Entre Ríos va a ser candidato, pero también Buenos Aires, Capital, Córdoba, San Luis… Hay varios. Diría que entre seis o siete parejas pueden quedarse con el título. Cualquiera puede estar en el podio, porque los resultados de los últimos campeonatos fueron cambiando mucho”.

El pelotari resaltó además la exigencia actual de la disciplina: “Se ha vuelto un deporte muy físico y mental. Juega todo. Hay que estar concentrados hasta el último momento y preparados para sufrir cada partido. También está la cuestión de jugar en equipo, de adaptarse a la modalidad con suplente y a las decisiones técnicas. Cada detalle puede definir el campeonato”.

Finalmente, Dorato remarcó la importancia de la infraestructura puesta a punto para el certamen: “Ha quedado uno de los mejores frontones del país. De primera. Vamos a ver cómo nos sentimos en la cancha, pero está todo listo para que se viva una gran fiesta del frontón en Crespo”, concluyó.