Lanzaron oficialmente la 29ª edición del Torneo Internacional de Fútbol Infantil “Daniel Trembecki”

Esta semana se realizó el lanzamiento oficial de la 29ª Edición del Torneo Internacional de Fútbol Infantil “Daniel Trembecki”, uno de los eventos deportivos más convocantes de la región. La presentación contó con la presencia de Andrés Spreafico y Juan Francisco Morales por la Municipalidad de Crespo, Jorge Schwindt —presidente del Club Sarmiento—, Nahuel Méndez —presidente de la Subcomisión de Fútbol Infantil—, Miguel Correa en representación de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, y los homenajeados de esta edición: Ernesto “Tito” Navarro y familiares de Atilio Bernhardt.

En diálogo con Estación Plus Crespo, Méndez destacó la magnitud del certamen: “Estamos esperando alrededor de 55 o 60 delegaciones, provenientes de distintas provincias del país y también del extranjero. Confirmaron su presencia Peñarol de Montevideo, la Academia de Piriápolis, Bohemios de Paysandú, Fair Play de Maldonado y, por primera vez, un selectivo de Asunción del Paraguay”.

El dirigente resaltó que la competencia reunirá a más de 3.000 futbolistas infantiles, distribuidos en 125 equipos de las categorías 2011 a 2019: “Hace tiempo que la hotelería de la ciudad está completa. Esto nos pone contentos porque moviliza la economía local, no sólo a un sector sino a toda la ciudad”, señaló.

Los partidos se disputarán en el predio del Club Sarmiento, en el Estadio César Bione y en el predio La Red. El acto inaugural será el sábado 11 por la noche en el predio Mario Trembecki, donde desfilarán las delegaciones y se sorteará una rifa con importantes premios: una moto como primer premio y una bicicleta como segundo, con un costo de $5.000 por número. El cierre de la velada contará con un show en vivo de la banda 440.

Méndez concluyó: “Sólo resta esperar al viernes 10 de octubre para que comience esta gran fiesta del fútbol infantil que convoca a miles de chicos y a toda la comunidad”.