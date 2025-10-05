Triple crimen de Varela: buscan a tres sospechosos y hay al menos 15 implicados

Violento robo a una mujer de 80 años en la zona rural de Villaguay
La víctima ingresó al Hospital Santa Rosa, con una fractura de cráneo. Dos hombres fueron detenidos.
Se trata del conductor y un acompañante que iban en la Tracker, además de otro hombre en el Golf. Se usaron otros dos o tres autos más para los tres asesinatos.Policiales/Judiciales05 de octubre de 2025
La causa por el triple crimen de Florencio Varela, en el que fueron asesinadas Brenda del Castillo, de 20 años, Morena Verdi, de la misma edad, y Lara Gutiérrez, de 15, tiene aún tres sospechosos prófugos y se estima que en los asesinatos participaron de manera directa o indirecta al menos 15 personas.
Así lo afirmaron fuentes judiciales y policiales a la Agencia Noticias Argentinas, al tiempo que también indicaron que Matías Ozorio "ya estaba en la casa del horror cuando llegaron las chicas".
"Falta detener a tres sospechosos, dos que iban en la Chevrolet Tracker con las víctimas y uno más que iba con Víctor Sotacuro y su sobrina Florencia Benítez en el Volkswagen Golf", señalaron los voceros.
El acompañante del vehículo de menor porte fue señalado por la propia Benítez como un amigo llamado Diego, aunque en la investigación no dieron mayores detalles sobre esa persona, pero también la vinculan con un entramado narco.
Asimismo, señalaron que Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como "Pequeño J" se trasladó "en otro vehículo" y pudo haber estado en la vivienda de Florencia Varela, donde se produjo el triple crimen.
"Lo que sí está confirmado es que Ozorio estuvo en esa casa y llegó antes que las chicas, pero en otro vehículo. Además del Golf y la Tracker hay dos o tres autos más que llegaron a ese lugar. por ahora tenemos nueve detenidos, hay tres más por atrapar, pero acá van a caer en total al menos 15 personas", detalló la fuente consultada por NA, por lo que faltarían arrestar a seis sujetos más.
En relación a la hipótesis del triple crimen, ratificó la de una "venganza narco", pero aclaró que la involucrada de manera directa no sería Lara sino otra de las víctimas.
"Al parecer, presionada por alguien, pasó el dato de la cocaína y una banda 'mexicaneó' al grupo de Valverde Victoriano", señaló el vocero.
Hubo dos ingresos a la guardia médica: un paciente presentó orificio de entrada y salida de proyectil en la zona abdominal; mientras que el otro sufrió una lesión en la cabeza, pero sin ingreso de bala.
Daiana tiene 22 años y su búsqueda se amplió a toda la provincia. Piden a la población cualquier dato de interés, comunicarlo a la dependencia policial más cercana.
El juez de Paz de Oro Verde, Mariano Ramón Jurado, rechazó la apelación contra la decisión adoptada de rechazar el recurso de Amparo con el que se pretendió que se disponga la prohibición de las jineteadas y domas en ese municipio.
Un grupo de personas habría intentado prender fuego la casa donde vivía la detenida por el homicidio ocurrido en septiembre.
La joven de 22 años viajaba en la avioneta que aterrizó de emergencia, en Holt Ibicuy. Llevaban 359 kilos de cocaína. Tras la expulsión del país recuperará la libertad.
La Administración de Recaudación y Control (ARCA) anunció que a partir de octubre entrarán en vigencia nuevos topes para las transferencias.
En el Día Nacional del Recolector de Residuos, dos niñas de Crespo sorprendieron a un equipo municipal con una caja de bombones y una tarjeta con un emotivo mensaje de agradecimiento, gesto que fue destacado por el SUOYEM.
El Presidente llegó a la capital santafesina para una visita fugaz con el candidato libertario local; hubo protestas en la zona del puerto. Sigue su agenda en Paraná.
El presidente Javier Milei y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, fueron recibidos por el gobernador Rogelio Frigerio y por los candidatos de la Alianza La Libertad Avanza. Militantes acompañaron su paso y su discurso.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranja y amarilla por tormentas para Entre Ríos y varias provincias del país. Detalles.