ARCA: qué es el monotributo promovido y quiénes pueden acceder en octubre 2025

El régimen especial es para los trabajadores independientes con ingresos bajos que buscan formalizar su actividad y aportar para su futuro.

Nacionales06 de octubre de 2025
El monotributo promovido es una herramienta pensada para quienes trabajan por cuenta propia y necesitan incorporarse a la economía formal con condiciones más accesibles. La propuesta ofrece beneficios impositivos y previsionales que buscan acompañar a quienes inician una actividad independiente.

En octubre de 2025 este régimen continúa vigente y es una excelente opción para las personas que cumplen con determinados requisitos y desean regularizar su situación ante ARCA.

Qué es el monotributo promovido

Se trata de un régimen de inclusión social destinado a los trabajadores independientes que se encuentren sin un local comercial ni empleados a cargo. La principal ventaja es que no exige el pago del componente impositivo y permite realizar aportes jubilatorios con una cuota reducida.

Durante los primeros 36 meses, los aportes equivalen al 1% de los ingresos brutos mensuales. Pasado ese período, la cuota sube al 2,5%.

Quiénes pueden adherirse al monotributo promovido

Para acceder a este régimen se deben cumplir las siguientes condiciones:

  • Ser mayor de 18 años.
  • Desarrollar únicamente una actividad independiente que no implique importaciones ni establecimiento fijo.
  • Que esa actividad sea la principal fuente de ingresos, salvo compatibilidad con planes sociales.
  • En servicios, no superar las 6 operaciones anuales con el mismo cliente ni pasar el límite de facturación por operación, que es de $127.189,40.
  • No tener empleados ni estar alcanzado por Bienes Personales.
  • Haber percibido en los últimos 12 meses ingresos brutos inferiores a la categoría A del monotributo.
  • En caso de ser graduado universitario, no deben haber pasado más de 2 años desde la expedición del título y haber estudiado sin pagar matrículas ni cuotas.

Guía paso a paso de ARCA: cómo tramitar el monotributo promovido

El trámite es 100% online y gratuito. Para iniciar la adhesión es necesario contar con CUIT y clave fiscal nivel 2 o superior. El procedimiento es el siguiente:

  • Ingresar a ARCA: Entrá al portal de AFIP con tu CUIT y clave fiscal para verificar tus datos personales y de contacto.
  • Agregar el servicio "Monotributo": Dentro de "Administrador de Relaciones de Clave Fiscal", seleccioná "Agregar servicio" y sumá el módulo "Monotributo".
  • Seleccionar "Trabajador promovido": Accedé al portal de Monotributo, hacé clic en "Darse de alta" y elegí la opción "Trabajador promovido".
  • Completar actividad y aportes: Ingresá la fecha de inicio de actividades, describí tu tarea principal, declarando ingresos mensuales y domicilio fiscal. Si querés poder asociar una obra social.
  • Confirmar la inscripción: Revisá toda la información cargada y confirmá el alta. El sistema va a generar una constancia digital y desde ese momento vas a poder emitir facturas tipo "C".

