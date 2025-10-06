ARCA: qué es el monotributo promovido y quiénes pueden acceder en octubre 2025

Te puede interesar

Espert renunció a la Comisión Presupuesto y Hacienda en Diputados Nacionales 06 de octubre de 2025 La renuncia se da luego de haber desistido también a su postulación como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

Prohibieron la venta de una marca de lavandina y productos para alisar el cabello Nacionales 06 de octubre de 2025 La decisión se hizo efectiva mediante una serie de resoluciones de la ANMAT, publicadas en el Boletín Oficial. Además, impusieron la misma medida sobre un dispositivo utilizado para tratamientos de depilación láser

El viernes 10 de octubre: ¿es feriado o día no laborable? Nacionales 06 de octubre de 2025 En medio de varios cambios, surge la duda de la naturaleza del asueto del próximo viernes, puesto que puede ser un feriado o un día no laborable.