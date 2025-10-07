Se realizó el acto de cierre y entrega de certificados del Concejo Juvenil 2025

El acto tuvo lugar en el Salón Municipal y marcó la culminación del ciclo 2025. Esta iniciativa tiene como objetivo principal fomentar la participación ciudadana entre las nuevas generaciones.

Las palabras de bienvenida estuvo a cargo del intendente municipal, Marcelo Cerutti. Agradeció a los profesores, a las 9 escuelas (6 diurnas y 3 nocturnas) que participaron en esta edición y a los concejales que acompañan este “ejercicio democrático”. También felicitó a los jóvenes por la presentación de proyectos y los invitó a participar de todas las actividades que hay para estos grupos, como lo que fue la Estudiantina, o los Intercolegiales y el Voluntariado. “Es muy bueno verlos a todos ustedes movilizados en distintas actividades que se hacen en la ciudad”.





Entrega de certificados

El certificado es la constancia que acredita su participación en el Concejo Deliberante Juvenil en representación de su escuela. Por eso, este reconocimiento estuvo a cargo del intendente, viceintendente, equipo de gobierno, concejales y personal de la secretaría administrativa.

ESJA Nº 33 ‘Alberto Nusimovich’

Gladis Bernhardt

Adriana Barinaga

Gisela Maidana (vicepresidenta 2ª)

Ezequiel Vechette

Asesores: Gonzalo Jurado y Viviana Wiesner

D-33 Instituto Comercial Crespo

Julieta Franck

Florencia Gassman

Xiomara Gassman

Valentina Schell

Briana Benítez

Alejo Folmer

Martina Jumilla (vicepresidenta 1ª)

Martina Olivo

Asesores:Luján Sommer, Claudio Schulz y Samuel Siares Bosco

EPNMyS Técnica Nº 35 ‘Gral. Don José de San Martín’

Valentino Cruzado

Franco Fernández

Valentina Fontana

Nayla Hepp

Asesores: María Ríos y María Ardiles

Escuela Nº 60 ‘Bicentenario’Marianela Cogno

Sara Ramírez

Cintia Schanzenbach

Ailin Suárez

Asesora: Sonia Heffele

Escuela Nº 74 ‘Prof. Walter Heinze’

Emiliano Canoza

Mateo Canoza

Sofía Chávez

Patricia Muñoz

Genaro Osorio

Leonel Piray

Asesores: Nancy Folmer y Rosalía Bejarano

ESJA Nº 97 ‘Isabel González’

Ana González

Elián Heinze

Flavio Knaus

Verónica Lorenzón

Florentina Martínez

Juliana Ramírez

María Wolf

Asesora: Johana Sobrano, Mercedes Heck y Andrea Cepeda.

D-198 ‘San José’

Renata Exner

María Gareis

Mía Gareis

Sofía Olivera

Brisa Romero

Priscila Schaab

Asesora: Iara Alem

ESJA D-240 ‘Instituto Comercial Crespo’

Sebastián Arín

Eugenia Folmer

María Jacob

Valentina Leindjrin

Marcos Méndez

Milagros Rodríguez

Asesor: Daniel Kliphan

D-5 ‘Sagrado Corazón’

Angelena Dosseto

Josefina Mancilla

María Reca

María Schneider

Belén Velásquez

Asesora: Rosana Haberkorn

Las palabras de cierre estuvieron a cargo de la viceintendente Jacinta Eberle que destacó la participación de los equipos directivos y docentes de las escuelas, asesores de cada proyecto, las familias y personal del municipio. También el rol de protagonistas de estos estudiantes en la presentación y defensas de sus proyectos, su escucha atenta y el respeto a lo diferente. “Todo con el objetivo de ser protagonistas de una comunidad mejor”, dijo y agregó, “le han puesto un colorido y melodía especial. Gracias concejales por poner alma y vida a esta propuesta”.