Se realizó el acto de cierre y entrega de certificados del Concejo Juvenil 2025

Municipio colocó 44 columnas de alumbrado público y luces led en el Barrio San Cayetano
Cuarenta y cuatro columnas de hierro para el alumbrado público y los respectivos artefactos nuevos de luces LED fueron colocados en el Barrio San Cayetano.
En el marco del programa Concejo Deliberante Juvenil —que se desarrolla ininterrumpidamente desde 1994—, estudiantes de los últimos años de escuelas secundarias de Crespo fueron reconocidos el viernes 3 de octubre por concejales y autoridades locales.Crespo al día07 de octubre de 2025Estación Plus Crespo
El acto tuvo lugar en el Salón Municipal y marcó la culminación del ciclo 2025. Esta iniciativa tiene como objetivo principal fomentar la participación ciudadana entre las nuevas generaciones.
Las palabras de bienvenida estuvo a cargo del intendente municipal, Marcelo Cerutti. Agradeció a los profesores, a las 9 escuelas (6 diurnas y 3 nocturnas) que participaron en esta edición y a los concejales que acompañan este “ejercicio democrático”. También felicitó a los jóvenes por la presentación de proyectos y los invitó a participar de todas las actividades que hay para estos grupos, como lo que fue la Estudiantina, o los Intercolegiales y el Voluntariado. “Es muy bueno verlos a todos ustedes movilizados en distintas actividades que se hacen en la ciudad”.
El certificado es la constancia que acredita su participación en el Concejo Deliberante Juvenil en representación de su escuela. Por eso, este reconocimiento estuvo a cargo del intendente, viceintendente, equipo de gobierno, concejales y personal de la secretaría administrativa.
ESJA Nº 33 ‘Alberto Nusimovich’
Gladis Bernhardt
Adriana Barinaga
Gisela Maidana (vicepresidenta 2ª)
Ezequiel Vechette
Asesores: Gonzalo Jurado y Viviana Wiesner
D-33 Instituto Comercial Crespo
Julieta Franck
Florencia Gassman
Xiomara Gassman
Valentina Schell
Briana Benítez
Alejo Folmer
Martina Jumilla (vicepresidenta 1ª)
Martina Olivo
Asesores:Luján Sommer, Claudio Schulz y Samuel Siares Bosco
EPNMyS Técnica Nº 35 ‘Gral. Don José de San Martín’
Valentino Cruzado
Franco Fernández
Valentina Fontana
Nayla Hepp
Asesores: María Ríos y María Ardiles
Escuela Nº 60 ‘Bicentenario’Marianela Cogno
Sara Ramírez
Cintia Schanzenbach
Ailin Suárez
Asesora: Sonia Heffele
Escuela Nº 74 ‘Prof. Walter Heinze’
Emiliano Canoza
Mateo Canoza
Sofía Chávez
Patricia Muñoz
Genaro Osorio
Leonel Piray
Asesores: Nancy Folmer y Rosalía Bejarano
ESJA Nº 97 ‘Isabel González’
Ana González
Elián Heinze
Flavio Knaus
Verónica Lorenzón
Florentina Martínez
Juliana Ramírez
María Wolf
Asesora: Johana Sobrano, Mercedes Heck y Andrea Cepeda.
D-198 ‘San José’
Renata Exner
María Gareis
Mía Gareis
Sofía Olivera
Brisa Romero
Priscila Schaab
Asesora: Iara Alem
ESJA D-240 ‘Instituto Comercial Crespo’
Sebastián Arín
Eugenia Folmer
María Jacob
Valentina Leindjrin
Marcos Méndez
Milagros Rodríguez
Asesor: Daniel Kliphan
D-5 ‘Sagrado Corazón’
Angelena Dosseto
Josefina Mancilla
María Reca
María Schneider
Belén Velásquez
Asesora: Rosana Haberkorn
Las palabras de cierre estuvieron a cargo de la viceintendente Jacinta Eberle que destacó la participación de los equipos directivos y docentes de las escuelas, asesores de cada proyecto, las familias y personal del municipio. También el rol de protagonistas de estos estudiantes en la presentación y defensas de sus proyectos, su escucha atenta y el respeto a lo diferente. “Todo con el objetivo de ser protagonistas de una comunidad mejor”, dijo y agregó, “le han puesto un colorido y melodía especial. Gracias concejales por poner alma y vida a esta propuesta”.
Este 5 de octubre no se llevará a cabo la propuesta cultural alusiva al "Día de la Danza". El municipio dará a conocer próximamente la nueva fecha de realización.
La organización estuvo a cargo del municipio, contando con el gran acompañamiento del ‘Voluntariado Oficial de la Estudiantina’ y la multitudinaria participación de jóvenes que concurren al nivel secundario a los cursos de Ciclo Básico y Ciclo Orientado de los establecimientos educativos locales.
Este sábado 4 de octubre, Crespo volverá a llenarse de emoción, melodía y abrazos musicales con una nueva edición del ya tradicional Encuentro de Coros de Adultos Mayores – ‘Con corazón y voz‘, organizado por la Municipalidad de Crespo.
Ya se realizó una caminata que no solo los reunió en movimiento, sino que también sirvió para reflexionar y visibilizar el Día Mundial del Alzheimer. Aquí talleres y actividades del Centro Municipal de Día para Adultos Mayores ‘Blanca Rojas’
Cuarenta árboles se suman a la rica y variada vegetación que tenemos en la ciudad. En este caso la riqueza natural se visibilizará en un predio perteneciente al municipio y ubicado sobre calle Francisco Sagemüller en la zona del Parque Industrial Crespo.
En el Día Nacional del Recolector de Residuos, dos niñas de Crespo sorprendieron a un equipo municipal con una caja de bombones y una tarjeta con un emotivo mensaje de agradecimiento, gesto que fue destacado por el SUOYEM.
Daiana tiene 22 años y su búsqueda se amplió a toda la provincia. Piden a la población cualquier dato de interés, comunicarlo a la dependencia policial más cercana.
Una mujer de 80 años sufrió traumatismo de cráneo en un intento de asalto en su vivienda. Hay dos detenidos, uno de los cuales “es hijo de crianza” de la víctima.
También hallaron abandonado el auto de la joven. Se aguardan pericias y testimonios claves en esta jornada.
Este martes 7 de octubre, Crespo vivirá su tradicional feriado patronal en honor a Nuestra Señora del Rosario, patrona de la ciudad. La jornada tendrá un fuerte impacto en los servicios públicos, actividades comerciales y transporte, con la mayoría de las instituciones y empresas locales sin atención al público.