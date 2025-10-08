Plus en Vivo

Dolor y recuerdo: Miguel Ángel Russo y su visita a Crespo en la inauguración de la filial de Rosario Central

El recordado técnico Miguel Ángel Russo visitó Crespo en junio de 2013 para participar de la inauguración de la filial local de Rosario Central, que lleva su nombre. Su paso por la ciudad quedó grabado en la memoria de los hinchas canallas, que hoy lo despiden con profundo pesar.

El mundo del fútbol argentino llora hoy la partida de Miguel Ángel Russo, uno de los técnicos más queridos y respetados del país. Su fallecimiento generó conmoción no sólo en los clubes donde dejó su huella, sino también en comunidades del interior que alguna vez tuvieron el privilegio de recibirlo. 

Entre ellas, Crespo guarda un recuerdo especial: la jornada de junio de 2013 en la que el entrenador participó de la inauguración oficial de la filial local de Rosario Central, que lleva precisamente su nombre.

Aquel 30 de junio de 2013, al mediodía, el Centro de Jubilados de Crespo fue el escenario de una celebración cargada de emoción y orgullo canalla. Con la presencia del propio Miguel Ángel Russo —entonces flamante conductor del equipo que acababa de devolver a Central a Primera División—, se formalizó la creación de la Filial “Miguel Ángel Russo” de Rosario Central en Crespo.

Los primeros pasos de ese grupo de hinchas habían comenzado meses antes, cuando un puñado de simpatizantes se reunía en esquinas y casas particulares, soñando con representar los colores auriazules desde Entre Ríos. “Primero éramos menos de diez, pero llenos de entusiasmo. Queríamos mostrar nuestro amor por Central, no sólo con una camiseta o una bandera, sino creando un espacio para encontrarnos, compartir anécdotas, viajar juntos y vivir nuestra pasión”, recuerdan hoy los fundadores.

La visita de Russo marcó un antes y un después. Su humildad, cercanía y calidez con los hinchas fueron destacadas por todos los que participaron de aquel encuentro. En medio de fotos, charlas y aplausos, el técnico agradeció el reconocimiento y alentó a los presentes a sostener la unión y el sentido de pertenencia. “Este club se hace grande también por ustedes, los que lo sienten desde lejos”, expresó en esa oportunidad.

Ese 2013 también fue un año clave en su carrera: Russo asumió el desafío de devolver a Rosario Central a la máxima categoría, en un momento complicado para la institución. Lo logró con trabajo, carácter y un profundo compromiso, valores que lo acompañaron en toda su trayectoria, tanto en su querido Central como en Boca Juniors, Vélez, Estudiantes, Millonarios de Colombia.

La filial crespense lo recuerda con gratitud y afecto. “Decidimos llevar su nombre porque se identificaba con nosotros: trabajador, luchador, humilde. Y porque ese año nos devolvió la alegría, cuando pocos se animaban a asumir ese desafío”, expresaron desde la agrupación.

La figura de Miguel Ángel Russo trasciende los colores. Fue un símbolo del respeto, la nobleza y la pasión por el fútbol. En Crespo, su paso dejó una huella imborrable, convertida hoy en homenaje permanente a través de la filial que lleva su nombre.

