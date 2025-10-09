Fue detenido por desnudarse en el hospital de Viale

Estación Plus CrespoCrespo08 de octubre de 2025
El recordado técnico Miguel Ángel Russo visitó Crespo en noviembre de 2013 para participar de la inauguración de la filial local de Rosario Central, que lleva su nombre. Su paso por la ciudad quedó grabado en la memoria de los hinchas canallas, que hoy lo despiden con profundo pesar.
08 de octubre de 2025
Tuvieron cinco aciertos en el sorteo Siempre Sale, que repartió millones entre jugadas confeccionadas en 10 provincias argentinas. Todos los números.
09 de octubre de 2025
Ián Pastori, integrante del grupo Los Amigos del Campito de Crespo, expresó su tristeza por la muerte del reconocido director técnico. Con apenas 9 años, compartió un mensaje cargado de afecto y admiración hacia el histórico entrenador.
09 de octubre de 2025
Inicialmente fue asistido en el Hospital San Francisco de Asís y dado el diagnóstico, derivado al Hospital San Martín de Paraná.