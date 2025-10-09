Plus en Vivo

Fue detenido por desnudarse en el hospital de Viale

Un hombre tuvo un comportamiento violento y repudiable en el sector de internación del efector de salud. Rápida intervención policial.

Policiales/Judiciales09 de octubre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
Durante la tarde de este jueves, la guardia de Comisaría Viale recibió un llamado a la dependencia, proveniente de la Jefa de Enfermería del Hospital Castilla Mira. La trabajadora de salud requería con prontitud la presencia de los uniformados.

Una dotación acudió y conoció que un sujeto había ingresado sin autorización al Área de Internación. Presentando un comportamiento agresivo, se negó a abandonar las instalaciones internas, tal como le solicitaban las enfermeras que le solicitaban que se retirara.

En un momento, el hombre comenzó a desnudarse y a insultarlas. Se hizo saber a Estación Plus Crespo que el muchacho es oriundo de Viale, presentando antecedentes y siendo protagonista de numerosas intervenciones de la fuerza de seguridad en esa localidad.

Los funcionarios rápidamente demoraron al acusado y pusieron en conocimiento de la situación a la Fiscalía interviniente, que ordenó su detención y traslado a Alcaidía de Tribunales de Paraná. Permanecerá alojado por el supuesto delito de "Exhibiciones obscenas", hasta que se resuelva su situación procesal.

