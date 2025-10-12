Policía fue embestido por una moto durante un operativo

De La Paz a Paraná, con una herida de arma de fuego
Un joven de 18 años fue auxiliado, constatándose un disparo en un costado del abdomen. Por su gravedad, fue derivado al Hospital San Martín.
Ocurrió en Villaguay, cuando los policías advirtieron que dos motocicletas circulaban a alta velocidad y decidieron intervenir.Policiales/Judiciales12 de octubre de 2025
Durante un operativo preventivo del programa Barrio Seguro en Villaguay, personal policial de la zona detectó la circulación a alta velocidad de dos motocicletas. Al dar la voz de alto, una de las motos se dio a la fuga en contramano, mientras que la otra incrementó su velocidad y embistió a un funcionario, poniendo en riesgo su integridad física.
Como consecuencia del impacto, el policía resultó lesionado, con traumatismo en el gemelo de la pierna izquierda y escoriaciones. La motocicleta fue detenida, y el conductor fue identificado, siendo un adolescente de 17 años.
Tras informar a la Fiscalía local, se dispuso labrar actuaciones por resistencia a la autoridad, conducción riesgosa y lesiones leves. El menor fue entregado a su madre, mientras que la motocicleta Guerrero Trip 110 cc quedó sujeta a Acta de Infracción conforme a la Ley Nacional de Tránsito.
Un joven de 18 años fue auxiliado, constatándose un disparo en un costado del abdomen. Por su gravedad, fue derivado al Hospital San Martín.
Bajo la carátula de "Homicidio culposo", se investigan las circunstancias en las que falleció un hombre de 74 años.
Pudo ser localizada e interceptada por la policía. Ahora enfrentará la imputación penal por “Tentativa de Homicidio”.
Se dedica a hacer viajes ejecutivos, lo que lo trajo hasta esta provincia. ¿Dónde está?, es el enigma que una minuciosa investigación policial, pretende responder. Los detalles.
La policía de Entre Ríos alertó sobre una nueva estafa virtual que circula desde hace unos días y se conoce con el nombre de “El mensaje equivocado”. En qué consiste.
Dos personas fueron derivadas a la guardia médica. Bomberos Voluntarios trabajó en el derrame de combustible que se produjo sobre Ruta 12.
La ciencia forense reveló un dato que modifica toda la investigación. El informe preliminar de autopsia determina que la joven tuvo una muerte violenta, pero no un disparo de arma de fuego.
Se dedica a hacer viajes ejecutivos, lo que lo trajo hasta esta provincia. ¿Dónde está?, es el enigma que una minuciosa investigación policial, pretende responder. Los detalles.
Bajo la carátula de "Homicidio culposo", se investigan las circunstancias en las que falleció un hombre de 74 años.
Pudo ser localizada e interceptada por la policía. Ahora enfrentará la imputación penal por “Tentativa de Homicidio”.