Policía fue embestido por una moto durante un operativo

Ocurrió en Villaguay, cuando los policías advirtieron que dos motocicletas circulaban a alta velocidad y decidieron intervenir.

Policiales/Judiciales12 de octubre de 2025
Durante un operativo preventivo del programa Barrio Seguro en Villaguay, personal policial de la zona detectó la circulación a alta velocidad de dos motocicletas. Al dar la voz de alto, una de las motos se dio a la fuga en contramano, mientras que la otra incrementó su velocidad y embistió a un funcionario, poniendo en riesgo su integridad física.

Como consecuencia del impacto, el policía resultó lesionado, con traumatismo en el gemelo de la pierna izquierda y escoriaciones. La motocicleta fue detenida, y el conductor fue identificado, siendo un adolescente de 17 años.

Tras informar a la Fiscalía local, se dispuso labrar actuaciones por resistencia a la autoridad, conducción riesgosa y lesiones leves. El menor fue entregado a su madre, mientras que la motocicleta Guerrero Trip 110 cc quedó sujeta a Acta de Infracción conforme a la Ley Nacional de Tránsito.

