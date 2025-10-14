Melina Spahn representará a Argentina en la 1ª Liga de Naciones de pelota paleta en México

Paraná Campaña: confirmados los cuartos de final en Sub 20 y Sub 17
Se disputaron los partidos correspondientes a los octavos de final del Torneo Clausura. Cinco planteles crespenses siguen en carrera en las categorías teloneras.
La ciudad de Aguascalientes, México, será sede de la 1ª Liga de Naciones de pelota paleta en frontón de 30 metros, del domingo al sábado 25. La Selección Argentina participará del certamen y contará con la crespense Melina Spahn, quien integrará dos disciplinas: goma femenina y frontenis femenino, representando al país en esta competencia internacional.
Spahn formará parte del dúo argentino en goma femenina junto a Sabrina Andrade, y además será una de las cuatro representantes en frontenis femenino, compartiendo equipo con Nayra De Carli, Dayana Molina y Elena Pedretti. La participación de la entrerriana refuerza su lugar como una de las figuras emergentes de este deporte en el país.
La delegación nacional masculina estará representada en goma por Facundo Andreasen y Federico Fernández, mientras que en frontenis masculino competirán Bernardo Algarbe, Emiliano García Scaris, Patricio Peloni e Iván Thoss.
El cuerpo técnico estará compuesto por Esteban Zarabozo, como Director Técnico Nacional y responsable del equipo de goma caballeros; Andrés Barzola a cargo del frontenis femenino; Guillermo Rojas Aguilera al frente del frontenis masculino; y Christian Ribeiro como entrenador de goma femenina.
La presencia argentina en esta primera edición de la Liga de Naciones marca un paso importante para el desarrollo y la proyección internacional de la pelota paleta, con un plantel que combina experiencia y juventud, y que buscará dejar en alto los colores nacionales en suelo mexicano.
Los representantes de Crespo en el Torneo de Fútbol de Paraná Campaña viven un gran fin de semana deportivo. Unión, Cultural y Sarmiento lograron avanzar a los cuartos de final tras superar sus respectivos compromisos del fin de semana.
