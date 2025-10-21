Plus en Vivo

Fútbol Femenino: definidos los cruces de octavos de final de Paraná Campaña

Se disputó la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura organizado por la Liga de Fútbol Chacarero para la rama femenina.

Deportes21 de octubre de 2025
Sarmiento femenino primera 2025_10

Durante el sábado 18 de octubre, se jugaron los partidos correspondientes a la décima fecha del Torneo Femenino, organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. De esta manera, quedaron definidos los cuatro clasificados de cada zona y, además, los cruces de octavos de final. 

El plantel del Club Atlético Sarmiento visitó la localidad de Seguí para enfrentarse a Cañadita. Fue goleada del plantel “Decano” por 3-0, los goles fueron obra de un doblete de Melanie Martínez y otro de Priscila Ulrich. El plantel estuvo integrado por Yesica Cisneros, Victoria Abt, Antonella Zappegno, Fabiana Cruzado, Soledad Méndez, Carolina Deniz, Evelyn Espíndola, Xiomara Schmidt, Nicole Schmidt, Ludmila Schmidt, Priscila Ulrich, Melanie Martínez, Evelyn Kappes y Morena Vergara. DT: Darío Altamirano. 

El otro partido de la zona, lo debían protagonizar Unión y Seguí FBC, pero el elenco “Aurinegro” presentó solo cuatro jugadoras, por lo que le dieron por ganado el partido a Unión. Libre quedó Deportivo Tabossi.

Otros resultados

Zona 2
Viale FBC 0-0 Atl. María Grande
Litoral 2-1 Arsenal
Libre: Unión de Viale

Zona 3
Atl. Hernandarias 2-0 Juv. Sarmiento
Libres: Independiente FBC y Dep. Tuyango. 

Zona 4
Juv. Unida 2-1 Sauce de Luna
Unión FC 1-1 Dep. Bovril
Libre: Unión Agrarios

Posiciones

Zona 1
Unión 24
Sarmiento 13
Dep. Tabossi 12
Cañadita 8
Seguí FBC 1

Zona 2
Atl. María Grande 18
Litoral 16
Viale FBC 14
Arsenal 7
Unión de Viale 0

Zona 3
Dep. Tuyango 15
Independiente FBC 11
Atl. Hernandarias 7
Juv. Sarmiento 1

Zona 4
Unión Agrarios 16
Juv. Unida 11
Unión FC 10
Dep. Bovril 8
Sauce de Luna 5

Cruces de octavos de final (a partido único)

Cancha de Atl. María Grande (comienzo 13.30 hs.)

Unión - Arsenal
Dep. Tuyango - Juv. Sarmiento
Unión Agrarios - Dep. Bóvril
Atl. María Grande - Cañadita

Cancha de Litoral (comienzo 13.30 hs.)

Sarmiento - Viale FBC
Juv. Unida - Unión FC
Independiente FBC - Atl. Hernandarias
Litoral - Dep. Tabossi

