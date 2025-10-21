Fútbol Femenino: definidos los cruces de octavos de final de Paraná Campaña

Durante el sábado 18 de octubre, se jugaron los partidos correspondientes a la décima fecha del Torneo Femenino, organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. De esta manera, quedaron definidos los cuatro clasificados de cada zona y, además, los cruces de octavos de final.

El plantel del Club Atlético Sarmiento visitó la localidad de Seguí para enfrentarse a Cañadita. Fue goleada del plantel “Decano” por 3-0, los goles fueron obra de un doblete de Melanie Martínez y otro de Priscila Ulrich. El plantel estuvo integrado por Yesica Cisneros, Victoria Abt, Antonella Zappegno, Fabiana Cruzado, Soledad Méndez, Carolina Deniz, Evelyn Espíndola, Xiomara Schmidt, Nicole Schmidt, Ludmila Schmidt, Priscila Ulrich, Melanie Martínez, Evelyn Kappes y Morena Vergara. DT: Darío Altamirano.

El otro partido de la zona, lo debían protagonizar Unión y Seguí FBC, pero el elenco “Aurinegro” presentó solo cuatro jugadoras, por lo que le dieron por ganado el partido a Unión. Libre quedó Deportivo Tabossi.

Otros resultados

Zona 2

Viale FBC 0-0 Atl. María Grande

Litoral 2-1 Arsenal

Libre: Unión de Viale

Zona 3

Atl. Hernandarias 2-0 Juv. Sarmiento

Libres: Independiente FBC y Dep. Tuyango.

Zona 4

Juv. Unida 2-1 Sauce de Luna

Unión FC 1-1 Dep. Bovril

Libre: Unión Agrarios

Posiciones

Zona 1

Unión 24

Sarmiento 13

Dep. Tabossi 12

Cañadita 8

Seguí FBC 1

Zona 2

Atl. María Grande 18

Litoral 16

Viale FBC 14

Arsenal 7

Unión de Viale 0

Zona 3

Dep. Tuyango 15

Independiente FBC 11

Atl. Hernandarias 7

Juv. Sarmiento 1

Zona 4

Unión Agrarios 16

Juv. Unida 11

Unión FC 10

Dep. Bovril 8

Sauce de Luna 5

Cruces de octavos de final (a partido único)

Cancha de Atl. María Grande (comienzo 13.30 hs.)

Unión - Arsenal

Dep. Tuyango - Juv. Sarmiento

Unión Agrarios - Dep. Bóvril

Atl. María Grande - Cañadita

Cancha de Litoral (comienzo 13.30 hs.)

Sarmiento - Viale FBC

Juv. Unida - Unión FC

Independiente FBC - Atl. Hernandarias

Litoral - Dep. Tabossi