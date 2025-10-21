Fútbol Femenino: definidos los cruces de octavos de final de Paraná Campaña

Paraná Campaña: 3 semifinalistas crespenses en las categorías teloneras
El Fútbol Chacarero ya conoce a los cuatro mejores equipos de las categorías Sub 20 y Sub 17.
Se disputó la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura organizado por la Liga de Fútbol Chacarero para la rama femenina.
Durante el sábado 18 de octubre, se jugaron los partidos correspondientes a la décima fecha del Torneo Femenino, organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. De esta manera, quedaron definidos los cuatro clasificados de cada zona y, además, los cruces de octavos de final.
El plantel del Club Atlético Sarmiento visitó la localidad de Seguí para enfrentarse a Cañadita. Fue goleada del plantel “Decano” por 3-0, los goles fueron obra de un doblete de Melanie Martínez y otro de Priscila Ulrich. El plantel estuvo integrado por Yesica Cisneros, Victoria Abt, Antonella Zappegno, Fabiana Cruzado, Soledad Méndez, Carolina Deniz, Evelyn Espíndola, Xiomara Schmidt, Nicole Schmidt, Ludmila Schmidt, Priscila Ulrich, Melanie Martínez, Evelyn Kappes y Morena Vergara. DT: Darío Altamirano.
El otro partido de la zona, lo debían protagonizar Unión y Seguí FBC, pero el elenco “Aurinegro” presentó solo cuatro jugadoras, por lo que le dieron por ganado el partido a Unión. Libre quedó Deportivo Tabossi.
Zona 2
Viale FBC 0-0 Atl. María Grande
Litoral 2-1 Arsenal
Libre: Unión de Viale
Zona 3
Atl. Hernandarias 2-0 Juv. Sarmiento
Libres: Independiente FBC y Dep. Tuyango.
Zona 4
Juv. Unida 2-1 Sauce de Luna
Unión FC 1-1 Dep. Bovril
Libre: Unión Agrarios
Zona 1
Unión 24
Sarmiento 13
Dep. Tabossi 12
Cañadita 8
Seguí FBC 1
Zona 2
Atl. María Grande 18
Litoral 16
Viale FBC 14
Arsenal 7
Unión de Viale 0
Zona 3
Dep. Tuyango 15
Independiente FBC 11
Atl. Hernandarias 7
Juv. Sarmiento 1
Zona 4
Unión Agrarios 16
Juv. Unida 11
Unión FC 10
Dep. Bovril 8
Sauce de Luna 5
Cancha de Atl. María Grande (comienzo 13.30 hs.)
Unión - Arsenal
Dep. Tuyango - Juv. Sarmiento
Unión Agrarios - Dep. Bóvril
Atl. María Grande - Cañadita
Cancha de Litoral (comienzo 13.30 hs.)
Sarmiento - Viale FBC
Juv. Unida - Unión FC
Independiente FBC - Atl. Hernandarias
Litoral - Dep. Tabossi
