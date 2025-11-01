Conducía alcoholizado y terminó dañando la rotonda del monumento a Urquiza

Robo y fuerte agresión a una policía que cuidaba una plaza entrerrianaPoliciales/Judiciales01 de noviembre de 2025
La funcionaria fue tomada desde atrás por un individuo y arrastrada hasta un sector donde la aguardaban dos sujetos más.
El automóvil impactó los bolardos que delimitan uno de los espacios que le rinde homenaje a Justo José de Urquiza, en Concepción del Uruguay. Ante la falta de equipos municipales para el testeo, convocaron a un Puesto Caminero.Policiales/Judiciales01 de noviembre de 2025Estación Plus Crespo
En la mañana de este sábado, un automóvil terminó sobre la rotonda del Monumento a Urquiza, causando daños materiales. Afortunadamente, no hubo lesionados.
Se confirmó a Estación Plus Crespo que el hecho fue detectado por personal policial, mientras realizaban recorridas por la zona. En la rotonda, encontraron un automóvil Volkswagen Suran, color blanco, y un grupo de jóvenes rodeando los bolardos dañados.
El vehículo era conducido por un joven de 20 años, quien no sufrió lesiones, pero emanaba un fuerte aliento etílico; por lo que se convocó a los agentes municipales para la realización de un test de alcoholemia. Desde Tránsito, se informó que tenían una faltante de equipo, no obstante, ante esta situación se solicitó la colaboración del Puesto Caminero Bella Vista, para concretar el control.
El resultado fue contundente: una positividad de 1.87 g/l.
La policía retuvo la licencia de conducir del joven. Debido a la falta de grúa en el momento, el vehículo quedó en el lugar, con un conductor designado, quien resultó ser el titular del automóvil -padre del joven que conducía-.
Se labraron las actuaciones correspondientes por los daños causados y la infracción de tránsito.
La conductora tenía 14 años y se fugó tras lesionar a la funcionaria. La Policía de Entre Ríos iniciará una demanda civil contra los progenitores.
Una investigación posterior al secuestro de 400 kilos de pescado en Villaguay, derivó en el decomiso de una tonelada de dorado en una vivienda de Concordia.
La clásica experiencia de juegos, desafíos y distendidos momentos por compartir con compañeros de secundaria, terminó en procedimiento policial.
La Policía continúo con los rastrillajes en la zona rural de Tala. La fiscalía investiga si se trata del cuerpo del chofer Martín Palacio, en el marco de la causa que involucra al acusado Pablo Laurta.
El hecho ocurrió en calles Lieberman y Laprida donde la pierna de la nena que era trans portada por su madre y su padre en una moto fue succionada por la rueda trasera.
En un vaso con jugo, la acusada, aparentemente paciente psiquiátrica, el habría dado 4 pastillas del mencionado medicamento. Ésta pasó la noche acostada en un sillón frente al cadáver de su hija. La autopsia será clave.
Ocurrió en Barrio San Lorenzo. El pequeño se desplazaba en moto junto a su mamá.
En el inicio de su participación en el Torneo Regional Federal Amateur, Unión de Crespo logró un sólido triunfo al derrotar por 2 a 0 a Sportivo Urquiza de Paraná.