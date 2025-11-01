Conducía alcoholizado y terminó dañando la rotonda del monumento a Urquiza

En la mañana de este sábado, un automóvil terminó sobre la rotonda del Monumento a Urquiza, causando daños materiales. Afortunadamente, no hubo lesionados.

Se confirmó a Estación Plus Crespo que el hecho fue detectado por personal policial, mientras realizaban recorridas por la zona. En la rotonda, encontraron un automóvil Volkswagen Suran, color blanco, y un grupo de jóvenes rodeando los bolardos dañados.

El vehículo era conducido por un joven de 20 años, quien no sufrió lesiones, pero emanaba un fuerte aliento etílico; por lo que se convocó a los agentes municipales para la realización de un test de alcoholemia. Desde Tránsito, se informó que tenían una faltante de equipo, no obstante, ante esta situación se solicitó la colaboración del Puesto Caminero Bella Vista, para concretar el control.

El resultado fue contundente: una positividad de 1.87 g/l.

La policía retuvo la licencia de conducir del joven. Debido a la falta de grúa en el momento, el vehículo quedó en el lugar, con un conductor designado, quien resultó ser el titular del automóvil -padre del joven que conducía-.

Se labraron las actuaciones correspondientes por los daños causados y la infracción de tránsito.