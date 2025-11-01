Adolescente embistió a una agente policial y demandarán a los padres

Robo y fuerte agresión a una policía que cuidaba una plaza entrerrianaPoliciales/Judiciales01 de noviembre de 2025
La funcionaria fue tomada desde atrás por un individuo y arrastrada hasta un sector donde la aguardaban dos sujetos más.
La conductora tenía 14 años y se fugó tras lesionar a la funcionaria. La Policía de Entre Ríos iniciará una demanda civil contra los progenitores.
Policiales/Judiciales
01 de noviembre de 2025
Una funcionaria policial resultó gravemente lesionada luego de ser colisionada por una motocicleta, durante un operativo de control en la zona de calle Rondeau, entre España y 9 de Julio, de Victoria. El hecho ocurrió el jueves, alrededor de las 20:00, identificándose a una adolescente de 14 años como autora del hecho.
Según informaron desde la Jefatura Departamental, la agente Celia Brasesco se encontraba desempeñando tareas de prevención cuando fue embestida de frente, por una motociclista que, tras el impacto, se dio a la fuga a bordo de una moto tipo enduro, de color negro.
La funcionaria fue trasladada de inmediato al Policlínico local, donde se constató que presentaba una fractura en su brazo derecho, lesión que motivó la intervención de la Fiscalía en turno.
A partir del hecho, la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental Victoria activó un operativo para dar con la responsable. En menos de 12 horas, los investigadores lograron identificar a la conductora y al motovehículo involucrado, el cual fue localizado en un domicilio ubicado en calles Viamonte y Cortada de la Virgen, consignó Análisis.
Con orden judicial, se efectuó un allanamiento en el inmueble, donde se secuestró la motocicleta -una Motomel enduro de color negra-, y se procedió a la identificación de la adolescente.
La agente Brasesco continúa bajo atención médica y con parte laboral, debido a la gravedad de las lesiones sufridas. Desde la institución policial se informó que se iniciarán acciones civiles contra los progenitores de la menor y el titular registral del vehículo, mientras la Justicia de Menores analiza las circunstancias del caso.
El automóvil impactó los bolardos que delimitan uno de los espacios que le rinde homenaje a Justo José de Urquiza, en Concepción del Uruguay. Ante la falta de equipos municipales para el testeo, convocaron a un Puesto Caminero.
Una investigación posterior al secuestro de 400 kilos de pescado en Villaguay, derivó en el decomiso de una tonelada de dorado en una vivienda de Concordia.
La clásica experiencia de juegos, desafíos y distendidos momentos por compartir con compañeros de secundaria, terminó en procedimiento policial.
La Policía continúo con los rastrillajes en la zona rural de Tala. La fiscalía investiga si se trata del cuerpo del chofer Martín Palacio, en el marco de la causa que involucra al acusado Pablo Laurta.
El hecho ocurrió en calles Lieberman y Laprida donde la pierna de la nena que era trans portada por su madre y su padre en una moto fue succionada por la rueda trasera.
En un vaso con jugo, la acusada, aparentemente paciente psiquiátrica, el habría dado 4 pastillas del mencionado medicamento. Ésta pasó la noche acostada en un sillón frente al cadáver de su hija. La autopsia será clave.
Ocurrió en Barrio San Lorenzo. El pequeño se desplazaba en moto junto a su mamá.
