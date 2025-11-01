Adolescente embistió a una agente policial y demandarán a los padres

Una funcionaria policial resultó gravemente lesionada luego de ser colisionada por una motocicleta, durante un operativo de control en la zona de calle Rondeau, entre España y 9 de Julio, de Victoria. El hecho ocurrió el jueves, alrededor de las 20:00, identificándose a una adolescente de 14 años como autora del hecho.

Según informaron desde la Jefatura Departamental, la agente Celia Brasesco se encontraba desempeñando tareas de prevención cuando fue embestida de frente, por una motociclista que, tras el impacto, se dio a la fuga a bordo de una moto tipo enduro, de color negro.

La funcionaria fue trasladada de inmediato al Policlínico local, donde se constató que presentaba una fractura en su brazo derecho, lesión que motivó la intervención de la Fiscalía en turno.

A partir del hecho, la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental Victoria activó un operativo para dar con la responsable. En menos de 12 horas, los investigadores lograron identificar a la conductora y al motovehículo involucrado, el cual fue localizado en un domicilio ubicado en calles Viamonte y Cortada de la Virgen, consignó Análisis.

Con orden judicial, se efectuó un allanamiento en el inmueble, donde se secuestró la motocicleta -una Motomel enduro de color negra-, y se procedió a la identificación de la adolescente.

La agente Brasesco continúa bajo atención médica y con parte laboral, debido a la gravedad de las lesiones sufridas. Desde la institución policial se informó que se iniciarán acciones civiles contra los progenitores de la menor y el titular registral del vehículo, mientras la Justicia de Menores analiza las circunstancias del caso.