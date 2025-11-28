La preocupación de las farmacéuticas sobre los discursos antivacunas

Senado: juraron los senadores entrerrianos electos
Los jefes de bloques en el Senado acordaron mandar el pliego de la senadora Lorena Villaverde a Asuntos Constitucionales. Quiénes juraron por Entre Ríos
Desde la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales aseguran que “las vacunas salvaron millones de vidas en los últimos 100 años”.Nacionales28 de noviembre de 2025
La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), que reúne a empresas farmacéuticas que investigan, desarrollan y comercializan medicamentos innovadores en el país, expresó su “profunda preocupación ante la promoción de discursos antivacunas”.
“La evidencia científica es clara y contundente: las vacunas son uno de los hitos más transformadores de la medicina moderna y salvaron millones de vidas en los últimos 100 años”, señalaron desde la entidad en un informe al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.
Asimismo, añadieron: “Según la Organización Mundial de la Salud, hoy existen inmunizaciones capaces de prevenir más de 30 enfermedades potencialmente letales, evitando entre 3,5 y 5 millones de muertes cada año; UNICEF estima que solo en la infancia la vacunación salva entre 2 y 3 millones de vidas anuales”.
“En Argentina, gracias a décadas de políticas de vacunación sostenidas, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud de la Nación, no se registran casos de rubéola congénita desde 2009 y el último caso de poliomielitis fue en 1984. Estos logros no son casuales: son el resultado de la ciencia, la innovación y la responsabilidad colectiva en términos de vacunación”, expresaron.
Además, señalaron: “La difusión de desinformación desconoce esta historia de avances y pone en riesgo la salud pública, especialmente la de los más vulnerables. En un contexto global donde los discursos basados en falacias, opiniones infundadas e ideologías sin respaldo generan retrocesos sanitarios, es imprescindible acompañar y proteger el valor de la inmunización, una herramienta segura, eficaz y esencial para una sociedad más saludable”.vrcTcQ
“Esta preocupación se ve agravada por el descenso sostenido de tasas de vacunación evidenciado en nuestro país en los últimos años, con coberturas inferiores a las necesarias para proteger a la comunidad y evitar la reaparición de enfermedades hasta ahora controladas. CAEMe reafirma su compromiso con la evidencia científica, con la salud de la población y con el fortalecimiento de la confianza en las vacunas como política de Estado”, culminaron.
A partir de enero próximo, se implementará un sistema unificado de asistencia energética para hogares; la cobertura alcanzará a quienes cumplan criterios de ingresos y habrá cambios en los parámetros de exclusión
Entre las causas, señalan la falta de reactivación en el consumo y la política del Gobierno sobre las importaciones
Javier Milei canceló su viaje a Washington para el sorteo del Mundial del 5 de diciembre. Manuel Adorni confirmó la decisión del Presidente.
El organismo retiró del mercado una serie de alisadores, cosméticos y materiales odontológicos y ortopédicos tras detectar falta de habilitación, rotulado e irregularidades en su origen.
El organismo confirmó el incremento de diciembre, basado en la inflación del INDEC, y fijó los nuevos valores mínimos y máximos para todas las prestaciones.
La comunidad de Crespo atraviesa horas de hondo pesar tras conocerse el fallecimiento de Armando Reisenauer, vecino entrañable y figura emblemática del barrio San José. Tenía 76 años y su partida deja un vacío difícil de dimensionar para quienes lo conocieron y compartieron con él décadas de vida comunitaria.
La Academia Serendipia concretará este viernes 28 de noviembre el estreno de “El eco de sus pasos, retratos de mujeres que forjaron nuestra historia”, una puesta que combina danza contemporánea, teatro y poesía, inspirada en la emblemática obra Mujeres Argentinas, de Ariel Ramírez y Félix Luna.
En dos casos, son tramos que dejarán de ser doble mano; mientras que en otro, se volverá al anterior criterio de doble circulación.
El Concejo Deliberante aprobó el nuevo importe que se deducirá durante el 2026, por cada boleta que se reciba y se abone vía electrónica.