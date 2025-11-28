Plus en Vivo

La preocupación de las farmacéuticas sobre los discursos antivacunas

Desde la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales aseguran que “las vacunas salvaron millones de vidas en los últimos 100 años”.

Nacionales28 de noviembre de 2025
BF4XA2PMFEELX2NSAOYBXLWSWM

La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), que reúne a empresas farmacéuticas que investigan, desarrollan y comercializan medicamentos innovadores en el país, expresó su “profunda preocupación ante la promoción de discursos antivacunas”.

“La evidencia científica es clara y contundente: las vacunas son uno de los hitos más transformadores de la medicina moderna y salvaron millones de vidas en los últimos 100 años”, señalaron desde la entidad en un informe al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Asimismo, añadieron: “Según la Organización Mundial de la Salud, hoy existen inmunizaciones capaces de prevenir más de 30 enfermedades potencialmente letales, evitando entre 3,5 y 5 millones de muertes cada año; UNICEF estima que solo en la infancia la vacunación salva entre 2 y 3 millones de vidas anuales”.

En Argentina, gracias a décadas de políticas de vacunación sostenidas, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud de la Nación, no se registran casos de rubéola congénita desde 2009 y el último caso de poliomielitis fue en 1984. Estos logros no son casuales: son el resultado de la ciencia, la innovación y la responsabilidad colectiva en términos de vacunación”, expresaron.

Además, señalaron: “La difusión de desinformación desconoce esta historia de avances y pone en riesgo la salud pública, especialmente la de los más vulnerables. En un contexto global donde los discursos basados en falacias, opiniones infundadas e ideologías sin respaldo generan retrocesos sanitarios, es imprescindible acompañar y proteger el valor de la inmunización, una herramienta segura, eficaz y esencial para una sociedad más saludable”.vrcTcQ

Esta preocupación se ve agravada por el descenso sostenido de tasas de vacunación evidenciado en nuestro país en los últimos años, con coberturas inferiores a las necesarias para proteger a la comunidad y evitar la reaparición de enfermedades hasta ahora controladas. CAEMe reafirma su compromiso con la evidencia científica, con la salud de la población y con el fortalecimiento de la confianza en las vacunas como política de Estado”, culminaron.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo