Secuestraron más de 130 kilos de marihuana en la zona del Parque Costero de Paraná

Un procedimiento policial que comenzó alrededor de las 17 de este lunes y terminó con el secuestro de un importante cargamento de droga en la zona norte de la costa del río Paraná, en inmediaciones del Parque Costero.

Todo se inició cuando varios bultos fueron arrojados desde una embarcación que circulaba por la costa y quedaron flotando en el agua. Un vecino dio aviso inmediato a la Policía, lo que activó el despliegue de efectivos de la Jefatura Departamental Paraná en calle Walter Grand —en el extremo del barrio—. Allí hallaron bolsas que contenían numerosos ladrillos de marihuana.

Las primeras estimaciones hablan de más de 100 kilos, pero los datos obtenidos por AHORA indican que son 135,185kilos, distribuidos en 16 bultos, aunque la información oficial aún es escasa.

En el lugar trabajó personal policial junto al fiscal interviniente y agentes de la Dirección de Drogas Peligrosas, quienes realizan el peritaje para determinar el peso exacto y avanzar en la investigación.

Por ahora, se aguarda un parte oficial: el Ministerio de Seguridad de la Provincia anunciaría una conferencia de prensa para brindar detalles sobre el procedimiento y esclarecer el origen de los bultos hallados en el río.