Secuestraron más de 130 kilos de marihuana en la zona del Parque Costero de Paraná

Dos arrestados al investigar una faena de lechones en Tabossi
La Policía logró el recupero material para el damnificado y aportó identidades a la causa judicial instruida.
Un operativo en la costa del Paraná terminó con el hallazgo de 16 bultos arrojados desde una embarcación, que contenían más de 138 kilos de marihuana.Policiales/Judiciales02 de diciembre de 2025
Un procedimiento policial que comenzó alrededor de las 17 de este lunes y terminó con el secuestro de un importante cargamento de droga en la zona norte de la costa del río Paraná, en inmediaciones del Parque Costero.
Todo se inició cuando varios bultos fueron arrojados desde una embarcación que circulaba por la costa y quedaron flotando en el agua. Un vecino dio aviso inmediato a la Policía, lo que activó el despliegue de efectivos de la Jefatura Departamental Paraná en calle Walter Grand —en el extremo del barrio—. Allí hallaron bolsas que contenían numerosos ladrillos de marihuana.
Las primeras estimaciones hablan de más de 100 kilos, pero los datos obtenidos por AHORA indican que son 135,185kilos, distribuidos en 16 bultos, aunque la información oficial aún es escasa.
En el lugar trabajó personal policial junto al fiscal interviniente y agentes de la Dirección de Drogas Peligrosas, quienes realizan el peritaje para determinar el peso exacto y avanzar en la investigación.
Por ahora, se aguarda un parte oficial: el Ministerio de Seguridad de la Provincia anunciaría una conferencia de prensa para brindar detalles sobre el procedimiento y esclarecer el origen de los bultos hallados en el río.
La Policía logró el recupero material para el damnificado y aportó identidades a la causa judicial instruida.
Un vecino halló el cuerpo de un hombre en el Río Paraná, en la zona de Bajada Grande. La Policía trabaja en su identificación y en aclarar el hecho.
Se conoció la muerte del médico concordiense Daniel Ojeda que cumplía una pena unificada de 11 años, por la muerte de dos pacientes.
Una persona fue reducida y maniatada durante un asalto en una oficina de Paraná. Fuentes policiales confirmaron que el detenido habría trabajado para la víctima y que se recuperaron celulares robados.
No tenía seguro ni carnet. El menor de edad cayó debajo del vehículo de carga, que estaba estacionado. Vecinos alertaron por la situación.
Una vez que las autoridades identificaron al fallecido en el siniestro, lograron comprobar que sus características correspondían a las del principal sospechoso por el crimen, ocurrido durante la madrugada del domingo
Ocurrió en Jesús María. El pequeño fue encontrado por su mamá. Pese a las maniobras de reanimación, no pudieron salvarlo.
No tenía seguro ni carnet. El menor de edad cayó debajo del vehículo de carga, que estaba estacionado. Vecinos alertaron por la situación.
Se conoció la muerte del médico concordiense Daniel Ojeda que cumplía una pena unificada de 11 años, por la muerte de dos pacientes.