Presunta mala praxis en Nogoyá: exhumaron el cadáver y harán autopsia en Gualeguaychú

Se suspendió el procedimiento planificado en Oro Verde y fue reprogramado para este martes 24 de febrero, en Gualeguaychú. Cómo avanza la investigación penal.

Entre Ríos14 de febrero de 2026
Paola García, 39 años, madre de 3 hijos, murió el viernes 23 de enero en el Hospital San Martín de Paraná. Había llegado derivada en estado crítico, desde el Hospital San Blas de Nogoyá, su ciudad. Nueve médicos distintos habían tratado su caso y ninguno pudo acertar con el diagnóstico.

Su familia presentó una denuncia en la Justicia y pidió que se investiguen posibles irregularidades en la actuación de los profesionales. Los nueve médicos ya designaron abogado defensor a petición del Ministerio Público Fiscal.

El fiscal Fernando Mendoza, de la Unidad Fiscal de Nogoyá, ordenó la exhumación del cadáver, que había sido sepultado en el Cementerio Municipal de Nogoyá, y su traslado a la Morgue Judicial de Oro Verde, para practicarle la autopsia.

El trámite se fijó para el miércoles 11 de febrero, pero horas antes se suspendió. Ahora, se sabe que la autopsia no se hará en Oro Verde, sino en Gualeguaychú, el próximo martes 24, a las 8:00.

La familia hizo hincapié en la deficiente atención que recibió en Nogoyá, dio el nombre de una de las médicas que asistió a Paola García, y todo se desencadenó en la judicialización del caso. El abogado Walter Martínez, representante de la médica acusada, se encargó de detallar prolijamente cuántos profesionales atendieron a la mujer, qué hizo cada uno y cuál fue la responsabilidad de su defendida. La intervención de un abogado llevó a la cuñada de la fallecida, a presentarse en la Unidad Fiscal de Nogoyá y radicar una denuncia penal.

El fiscal Fernando Martínez dispuso la exhumación del cuerpo y su remisión a la Morgue Judicial de Oro Verde para practicar una autopsia. Y desde el 30 de enero puso a disposición de las partes la historia clínica, y anotició a nueve médicos para que designen abogados, hecho que ya ocurrió. Todos los médicos mencionados en la historia clínica de Paola García tienen defensa técnica. En la autopsia tomarán parte tres profesionales: María Luciana Langui, de Gualeguaychú; Marcelo Benetti, de Gualeguaychú; y Adrián Siemens, de Concepción del Uruguay, consignó Entre Ríos Ahora.

l_1769528985_46850Muerte por presunta mala praxis: el hospital inició una investigación y elevará el informe a Salud

