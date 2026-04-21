Milei enviará al Congreso más reformas: Ficha Limpia, fin de las PASO y cambios en el financiamiento de los partidos

El presidente Javier Milei anunció que el Gobierno enviará este miércoles al Congreso, un proyecto de reforma electoral que incluye la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento de la política y la implementación de Ficha Limpia para impedir candidaturas de personas con condenas por corrupción.

A través de un mensaje en redes sociales, el mandatario sostuvo que la iniciativa busca “terminar con la impunidad” y cuestionó el actual sistema electoral al afirmar que “basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta”.

Además, planteó que el nuevo esquema de financiamiento apuntará a evitar que la política se sostenga con recursos públicos y remarcó que la reforma busca “terminar con los privilegios” en el ámbito político.

Eliminar las PASO: cómo impacta y qué ventaja puede crear

Las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) fueron creadas para ordenar la competencia interna de los partidos, pero su eventual eliminación podría modificar de manera significativa el escenario electoral, según supo Noticias Argentinas.

En el caso de La Libertad Avanza, el espacio liderado por Milei, no existen hoy grandes disputas internas visibles. Esto implica que la eliminación de las PASO no afectaría su proceso de selección de candidatos, ya que la conducción está centralizada y no depende de una competencia interna abierta.

En cambio, otros espacios políticos, como el peronismo o coaliciones opositoras, suelen tener múltiples sectores en disputa. Sin PASO, esas tensiones deberían resolverse puertas adentro, lo que podría derivar en fracturas, listas separadas o candidaturas menos competitivas.