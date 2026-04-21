Milei enviará al Congreso más reformas: Ficha Limpia, fin de las PASO y cambios en el financiamiento de los partidos
El presidente Javier Milei anunció que el Gobierno enviará este miércoles al Congreso, un proyecto de reforma electoral que incluye la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento de la política y la implementación de Ficha Limpia para impedir candidaturas de personas con condenas por corrupción.
A través de un mensaje en redes sociales, el mandatario sostuvo que la iniciativa busca “terminar con la impunidad” y cuestionó el actual sistema electoral al afirmar que “basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta”.
Además, planteó que el nuevo esquema de financiamiento apuntará a evitar que la política se sostenga con recursos públicos y remarcó que la reforma busca “terminar con los privilegios” en el ámbito político.
Eliminar las PASO: cómo impacta y qué ventaja puede crear
Las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) fueron creadas para ordenar la competencia interna de los partidos, pero su eventual eliminación podría modificar de manera significativa el escenario electoral, según supo Noticias Argentinas.
En el caso de La Libertad Avanza, el espacio liderado por Milei, no existen hoy grandes disputas internas visibles. Esto implica que la eliminación de las PASO no afectaría su proceso de selección de candidatos, ya que la conducción está centralizada y no depende de una competencia interna abierta.
En cambio, otros espacios políticos, como el peronismo o coaliciones opositoras, suelen tener múltiples sectores en disputa. Sin PASO, esas tensiones deberían resolverse puertas adentro, lo que podría derivar en fracturas, listas separadas o candidaturas menos competitivas.
¿Por qué La Libertad Avanza podría beneficiarse?
En el caso de La Libertad Avanza, el espacio liderado por Milei, no existen hoy grandes disputas internas visibles. Esto implica que la eliminación de las PASO no afectaría su proceso de selección de candidatos, ya que la conducción está centralizada y no depende de una competencia interna abierta.
En cambio, otros espacios políticos, como el peronismo o coaliciones opositoras, suelen tener múltiples sectores en disputa. Sin PASO, esas tensiones deberían resolverse puertas adentro, lo que podría derivar en fracturas, listas separadas o candidaturas menos competitivas.
El riesgo para los demás partidos
La ausencia de primarias obligaría a los partidos a definir sus candidatos mediante acuerdos internos. Esto puede generar conflictos, falta de legitimidad en las postulaciones o incluso errores estratégicos, como elegir candidatos con menor nivel de conocimiento o aceptación pública.
Además, sin una instancia previa que mida fuerzas, los espacios llegarían a la elección general con menos información sobre su rendimiento electoral, lo que podría afectar su capacidad de corregir estrategias.
Menos costos, pero también menos competencia
Uno de los argumentos del Gobierno es el ahorro fiscal, ya que organizar las PASO implica un gasto importante. Sin embargo, también se perdería una instancia de participación ciudadana y competencia interna, que, en muchos casos, fortalecía a los partidos.
Un cambio que redefine el tablero político
En términos políticos, la eliminación de las PASO podría favorecer a los espacios más verticales o con liderazgos claros, mientras que pondría en aprietos a las coaliciones más amplias. En ese contexto, la reforma impulsada por Milei no sólo apunta a modificar el sistema electoral, sino también a reconfigurar el equilibrio de poder entre las fuerzas políticas en Argentina.
Otra cambio: el financiamiento partidario
El otro eje de la reforma electoral que enviará Milei al Congreso es el financiamiento de los partidos políticos. “Hay que subirles la vara para que haya menos partidos”, dijo tiempo atrás Martín Menem, titular de Diputados. Lo que buscarían es terminar con los denominados “sellos de goma” al imponerles requisitos más exigentes para su constitución y vigencia en el tiempo.
El Ejecutivo ya había impulsado una ley en ese sentido en 2024, pero el proyecto nunca se trató y finalmente caducó, recordó La Voz. Allí proponían aumentar de 5 a 10 el número de distritos necesarios para alcanzar el reconocimiento como partido nacional, y se incorporaba como exigencia contar con un mínimo del 0,1% de los afiliados del Registro Nacional de Electores. También se endurecían las exigencias para los partidos distritales.