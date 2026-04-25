El Centro de Jubilados Nacionales de Crespo amplía sus propuestas con talleres gratuitos y servicios para adultos mayores

En diálogo con Estación Plus Crespo, la presidenta de la institución, Ida Waigandt, detalló que uno de los espacios más convocantes es el taller de estimulación cognitiva, que se dicta los jueves de 15:00 a 17:00 en la sede del centro. “Se juntan muchos abuelos y realizan actividades, juegos de palabras y ejercicios para estimular la memoria”, explicó. La propuesta está a cargo de la tallerista Vanessa Paniagua, quien cuenta con experiencia en este tipo de capacitaciones.

A su vez, se desarrolla un taller de estimulación de la memoria los lunes de 9:30 a 11:30, pensado para quienes no pueden asistir en horario vespertino. Ese mismo día, de 15:00 a 17:00, se lleva adelante el taller de uso del celular, orientado a brindar herramientas prácticas para la vida cotidiana, como la gestión de turnos médicos o el manejo de aplicaciones básicas.

Ambas propuestas se dictan en la sede ubicada en Pasaje Echagüe 1700 y son gratuitas, aunque están destinadas a jubilados nacionales. “Les sirve mucho, porque muchas veces no tienen la paciencia o el tiempo necesario para aprender con familiares. Acá pueden hacerlo tranquilos”, destacó Waigandt, subrayando la importancia de estos espacios de acompañamiento.

Las actividades comenzaron recientemente, pero desde la institución aclararon que quienes deseen sumarse aún están a tiempo de hacerlo. Los talleres se extenderán hasta fin de año, en función de los cupos disponibles.

Además de estas propuestas educativas, el centro ofrece diversos servicios con descuentos para jubilados, como masajista, podología, peluquería y tratamientos de estética. También cuenta con atención oftalmológica quincenal y servicio odontológico diario, con beneficios que incluyen un 50% de descuento en consultas y rebajas en distintos tratamientos.

En el plano recreativo, se desarrollan clases de gimnasia adaptada los martes y jueves de 17:00 a 18:00, con ejercicios tanto de pie como sentados. “Hay personas que han mejorado notablemente su movilidad”, señaló la presidenta.

Las instalaciones también disponen de canchas de bochas, tejo, mesas de pool y metegol, además de un espacio verde donde en verano se realizan bailes al aire libre. A esto se suma una cantina en funcionamiento y un salón con capacidad para unas 100 personas, disponible para alquiler de eventos sociales.

Finalmente, Waigandt invitó a la comunidad a acercarse y formar parte de la institución: “Quien quiera hacerse socio será bienvenido. Ese aporte nos permite seguir sosteniendo todas estas actividades. La comisión trabaja de manera desinteresada”.