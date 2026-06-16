Evangelina Schmidt: "Buscamos que la Fiesta Nacional de la Avicultura sea económicamente sustentable"

Schmidt Evangelina

En noviembre del 2026, el predio ferial abrirá sus puertas en un fin de semana especial, para que locales y visitantes, disfruten de la Fiesta Nacional de la Avicultura 2026. "Estamos trabajando a pleno, junto con la Asociación Civil Crespo Capital de la Avicultura. Desde hace bastante tiempo que ya estamos contactando algunos macro-sponsors", anunció a Estación Plus Crespo la secretaria de Economía, Hacienda y Producción, Evangelina Schmidt. En tal sentido, contextualizó: "La última fiesta que tuvimos fue en el 2024, con un gran acompañamiento de la gente, de hecho, la mitad de la recaudación fue gracias a la venta de entradas, y el otro gran componente fue a través de las empresas y privados -macro sponsor, auspiciantes, y comercios locales y regionales-, que adquirieron su stand. Fue la primera vez que la FNA tuvo una ganancia. Buscamos que se pague sola, en el sentido de que no genere 'pérdida' al arca municipal. Tener un déficit de 10 ó 15 millones de pesos, en semejante fiesta, no es dinero. Se equipara con lo que sale llevar adelante un evento de 'Domingo en el Lago' o un 'Gustito a Verano' o un 'Rally', que son eventos culturales y/o deportivos que tenemos en la ciudad. También hay que invertir en este aspecto, por lo que sería un margen aceptable. Sí buscamos que la Fiesta Nacional de la Avicultura sea económicamente sustentable, y que no le genere mayores pérdidas a la Municipalidad", sintetizó.

La situación inflacionaria que vive el país impacta en todos los rubros y en lo que refiere a componentes organizativos para una fiesta popular, no han sido la excepción. La funcionaria reveló: "A la hora de pedir presupuestos, hay cosas que han aumentado en forma exorbitante respecto a los costos que tuvimos en el 2024. Hay cosas que aumentaron muchísimo, y hay cosas que están en el margen de lo que habíamos proyectado".

La grilla artística es siempre uno de los principales atractivos, sobre lo cual la secretaria de Economía comentó: "Un show de un artista vale el doble que hace 2 años atrás, por lo menos. Son números muy grandes, que a veces no están en la cabeza del ciudadano que se desenvuelve en otros ámbitos. En cuanto a costo de un artista, hay que hablar de entre 30 millones y 150 millones de pesos. Como organizadores se busca que permita una entrada módica, accesible, pero que también nos ayude a cubrir los costos. No descuidamos que sea una fiesta familiar -por eso seguimos con la idea y ya está definido-, que los menores de 16 años tendrán acceso gratuito. Eso ya repercute en un alivio para las familias que asisten, y de paso, impulsa la concurrencia de un público joven, que va con sus amigos a disfrutar de la fiesta y la toma como propia. Seguimos pensando en mantener lo que fue el 'Escenario Joven' que tuvimos en el 2024, fue la primera vez que se implementó y dio muy buenos resultados. Concentra otro público".

Definir un show musical tiene sus complejidades, sobre lo cual Schmidt apuntó: "Tiene que gustarle a los grandes y a los chicos, tiene que tener una vinculación como para que el hijo lleve al padre, o un abuelo a su nieto, porque a todos les gusta ese show. Entonces implica toda una logística. Confiamos en la elección y en que el clima nos acompañe, que es lo más importante. Esperemos que los comerciantes de nuestra ciudad también se sumen, las empresas medianas y grandes, que sea una fiesta de la ciudad, mostrando su potencial".

"Es una gran inversión", calificó la secretaria de Economía y se explayó: "La Municipalidad hace los pagos previos a la Fiesta, y recién el recupero de dinero aparece con el cobro de entradas. El aspecto cultural también es parte de la identidad de esta ciudad y conforma incluso lo que uno le puede dar al ciudadano. Muchas veces nuestros vecinos o los de la zona, no tienen la posibilidad de ir a otra ciudad para disfrutar de un buen show. Santa Fe es lo más cercano, sino es Córdoba o Buenos Aires, viajar grandes distancias y abonar una entrada a un recital ronda los 80.000 pesos. Entonces es un gasto grande y hay que tener la movilidad o coordinarla y se torna inaccesible. La Fiesta Nacional de la Avicultura atiende y propone sobre esa cuestión. Consideramos que tener a un artista de renombre nacional en tu ciudad, a un precio mucho más módico, también es un servicio que se le ofrece a la comunidad", anticipó.

En ese contexto, recalcó que "es una fiesta que se tiene que cobrar una entrada, aunque sea mínima. Queremos que la pueda disfrutar toda la familia".