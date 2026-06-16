Allanamiento y requisa vehicular en Barrio Azul

En la tarde de este lunes feriado, un despliegue policial captó la atención de vecinos de Barrio Azul. Acerca de la labor desarrollada, el Segundo Jefe de Comisaría Crespo, Gonzalo Salva, indicó a Estación Plus Crespo: "Un ciudadano denunció que tras haber tenido un inconveniente con unas personas en un domicilio de Barrio Azul, fue amenazado con exhibición de un arma de fuego. Además de sus manifestaciones, se elevó un informe y a pedido de la Fiscalía interviniente se estuvieron reuniendo algunos datos puntuales. Fruto de ello, se obtuvo una orden de allanamiento, manda judicial a la que se le dió cumplimiento en horas de la tarde del 15 de junio, con personas del Área de Investigaciones y efectivos de guardia de esta Comisaría. La búsqueda consistía en arma de fuego y cartuchería, no hallándose específicamente estos elementos, pero permitiendo descartar una de las hipótesis que se manejaba en la investigación".

"Se identificó a una mujer y un grupo de hombres, que se encontraban presentes en la morada", apuntó el subcomisario y agregó: "Se efectuó la requisa total del domicilio y de una dependencia anexa que se ubica en la parte trasera del inmueble, como así también operó la requisa vehicular".

El curso de la investigación lleva tranquilidad al denunciante: "Llegó asustado, manifestando que es la primera vez que vivía algo así. Si bien la situación de amedrentamiento se produce entre personas conocidas entre sí, se agotan todas las instancias", acotó el subcomisario.