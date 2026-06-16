Trágico accidente en el acceso norte a Villaguay: murió un funcionario policial tras chocar contra un caballo suelto

Un funcionario policial perdió la vida en la mañana de este martes como consecuencia de un grave accidente de tránsito ocurrido en el acceso Carlos Fuertes, al norte de la ciudad de Villaguay.

Según se informó a Estación Plus Crespo, el trágico episodio se registró alrededor de las 7:00 de este martes 16 de junio, cuando el efectivo se desplazaba en motocicleta rumbo a prestar servicio en la Jefatura Departamental Villaguay. Por causas que son materia de investigación, el rodado impactó contra uno de los caballos que se encontraban sueltos sobre la calzada.

Como consecuencia de la violencia del choque, el motociclista sufrió gravísimas lesiones. A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia que acudieron al lugar, se confirmó su fallecimiento pocos minutos después.

El hecho generó profunda conmoción entre sus compañeros de trabajo, familiares y vecinos de la comunidad villaguayense, debido a las circunstancias en que ocurrió la tragedia y a la pérdida de un integrante de la fuerza policial que se encontraba camino a cumplir con sus funciones.

Asimismo, el fatal desenlace vuelve a poner en agenda una problemática que desde hace tiempo preocupa a los habitantes de Villaguay: la presencia de animales sueltos en distintos sectores de la ciudad y sus accesos. Vecinos y conductores han advertido en reiteradas oportunidades sobre la circulación de caballos en zonas de intenso tránsito, mencionando especialmente calles como Paysandú, Savio y los ingresos a la ciudad.

La tragedia reaviva además el debate acerca de la responsabilidad de los propietarios de los animales y la necesidad de reforzar los controles y medidas preventivas para evitar que estos permanezcan o circulen libremente en la vía pública, poniendo en riesgo la vida de quienes transitan por esos sectores.

En el lugar del siniestro trabajó personal policial junto a peritos especializados, quienes realizaron las diligencias correspondientes con el objetivo de establecer con precisión las circunstancias en que se produjo el hecho.

Desde distintos ámbitos comenzaron a expresarse mensajes de dolor y acompañamiento hacia la familia, compañeros y seres queridos del funcionario policial fallecido.