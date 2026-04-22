Discapacidad: "A los legisladores que piensen que no votan un recorte presupuestario, nos votan a nosotros", el pedido en la marcha

Hogares que aguardan el financiamiento público correspondiente para el normal funcionamiento, prestadores de servicios que reclaman pagos atrasados, y una fuerte oposición a las reformas de leyes trascendentes en torno a la discapacidad, fueron los ejes que movilizaron a la población en cada ciudad argentina. Crespo no estuvo ajena y en Plaza Sarmiento se reflejaron los pedidos y consignas.

Tras un recorrido con aplausos alrededor de la plaza principal de la ciudad, Milagros Bernat, Lic. en Psicopedagogía y Educación Especial, partícipe de la convocatoria, manifestó a Estación Plus Crespo: "Súper feliz de que los chicos del Hogar Nuevo Amanecer hoy pudieran venir a acompañarnos, y personas que no están directamente vinculadas, porque este es un problema comunitario. Nos preocupa el nuevo proyecto de ley que se presentó en el Congreso 'contra el fraude de pensiones', porque en realidad es endurecer los criterios para otorgar las pensiones por invalidez, esa mínima ayuda que necesitan quienes atraviesan la situación. También hay un recorte en lo que implica la Ley de Emergencia en Discapacidad. Desde el Ejecutivo se busca recortar las prestaciones, los financiamientos y realmente eso es lo que sostiene al sistema, que significa que sostiene vidas, es salud, es educación para muchísimas personas".

"Se está afectando la dignidad, porque las prestaciones no sólo garantizan el derecho a una mejor calidad de vida, sino que su ausencia es obstaculizar proyectos, deseos, intereses de cada una de las personas con discapacidad, por quienes hoy estamos acá", reflexionó Milagros.

En un mensaje directo a las autoridades que tendrán la responsabilidad de debatir y abordar las instancias legislativas, la joven pidió: "No estar para gobernarnos, sino para representarnos, para cumplir con ese mandato de ayudar al pueblo en lo que necesita, hoy necesitamos su apoyo, su empatía, su defensa. A los legisladores les diría que piensen que no votan un recorte presupuestario, nos votan a nosotros. No somos un número. En sus manos están nuestros derechos, nuestros proyectos y nuestra calidad de vida".