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Fue apuñalado por su propio padre y pelea por su vida

El herido ingresó en gravísimas condiciones, siendo internado y luego sometido a cirugía. Su padre quedó detenido en calidad de agresor.
Policiales/Judiciales06 de junio de 2026


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policia patrullero

Agentes de Comisaria Segunda de Gualeguaychú fueron alertados por la sala de Comando Radioeléctrico a raíz de un llamado desde una vivienda ubicada en Barrio Trinidad, donde se informaba sobre una persona lesionada con arma blanca.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que ni la víctima ni el presunto autor se encontraban presentes. Tras entrevistarse con vecinos de la zona, se tomó conocimiento de que momentos antes se había producido una discusión y posterior pelea entre padre e hijo, resultando este último, un hombre de 34 años, con una herida punzocortante de gravedad. La víctima fue trasladada por vecinos en forma particular hacia el hospital local para su atención médica.

Según el informe médico, el lesionado presentó una herida con neumotórax izquierdo, debiendo ser intervenido quirúrgicamente y colocársele un tubo de tórax, tratándose de lesiones de carácter grave con riesgo de vida, informó Ahora El Día.

En cuanto al presunto agresor, un hombre de 54 años de edad y padre de la víctima, se presentó voluntariamente en una dependencia policial, donde quedó aprehendido por disposición de la autoridad judicial. Asimismo, se constató una presunta desobediencia a medidas judiciales vigentes que establecían restricciones respecto de su hijo.

Cabe destacar la colaboración de personal de Comisaría Primera y Minoridad, quienes participaron en el secuestro de prendas de vestir pertenecientes al lesionado y otros elementos de interés para la causa. Asimismo, intervino personal del Grupo Especial en el traslado del aprehendido.

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