Nuevas retenciones de moto en el inicio del fin de semana

El Segundo Jefe de la dependencia, Gonzalo Salva, hizo saber a Estación Plus Crespo que "entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado, se practicaron operativos de control en la zona céntrica y en Barrio Jardín. Más precisamente en Buenos Aires y De Las Azucenas, se retuvo una moto Honda CG 150 cc, sin dominio colocado, con escape antirreglamentario, la cual había sido visualizada momentos antes protagonizando maniobras riesgosas".

Asimismo, el funcionario comentó que "También se detuvo la marcha de una Motomel Skua 150 cc, sin dominio colocado, con escape antirreglamentario y faltante de documentación, operando la retención preventiva".

"Ambas motos quedaron en el depósito Municipal, a disposición del Juzgado de Faltas de esta ciudad", especificó el subjefe.