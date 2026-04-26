Un recorrido por la fe, la familia y la conciencia social en la obra de Jesús María Ludi

El escritor y redactor Jesús María Ludi visitó los estudios de Estación Plus Crespo para dar a conocer su obra literaria, compuesta por tres libros de corte reflexivo y espiritual: “Los tesoros que abundan en mi corazón”, “Las riquezas del paraíso celestial” y “Eternas palabras del reino divino”. Durante la entrevista, el autor repasó el origen de su vocación, los ejes temáticos de sus textos y el recorrido que lo llevó a difundir su producción en distintos puntos de la región.

Ludi explicó que sus libros reúnen reflexiones de vida que comenzaron a gestarse al finalizar la escuela secundaria, en un contexto que lo impulsó a volcar sus pensamientos en la escritura. “Veía un mundo que iba cada vez peor, en lo social, y decidí sentarme a escribir, también por el consejo de un profesional que notó mi capacidad de imaginación”, relató. A partir de entonces, inició un camino literario atravesado por la espiritualidad, la naturaleza y la necesidad de dejar un mensaje de conciencia.

Su primera obra presenta una estructura diversa que incluye novelas, cuentos, aforismos y poesías. Entre sus contenidos, destacó fragmentos dedicados a la Virgen María, inspirada en experiencias personales durante peregrinaciones, así como relatos vinculados a su historia familiar, con raíces suizas, y reflexiones sobre el valor del sacrificio y el trabajo. También incorpora un cuento relacionado con la equinoterapia y el vínculo con los animales, con un enfoque que resalta la importancia de la fe y la perseverancia.

El segundo libro continúa algunas de las líneas narrativas del primero, profundizando en temáticas religiosas y espirituales, con referencias a Jesús y a la humanidad, además de relatos sobre la creación y el poder del amor. “Siempre con un mensaje profundo”, subrayó el autor, quien añadió que cada obra concluye con una reflexión final destinada al lector.

En tanto, el tercer volumen reúne artículos escritos principalmente durante la pandemia, donde aborda problemáticas contemporáneas como las adicciones, la comunicación y otros aspectos de la vida cotidiana que, según indicó, suelen pasar desapercibidos. “Como escritor y observador, fui notando esos temas y los fui anotando”, explicó.

En relación a la difusión de sus obras, Ludi comentó que ha realizado presentaciones en distintas localidades entrerrianas, como Aldea Spatzenkutter, en el Museo Aceñolaza de Villa Urquiza —su lugar de origen— y Colonia Avellaneda . Además, sus libros pueden encontrarse en Crespo, en el Kiosco Miranda, y también a través de sus redes sociales y su sitio web personal.

El autor también se desempeña en la redacción de contenidos freelance y recordó que, durante la pandemia, logró vincularse con escritores de distintos países a través de redes sociales, lo que le permitió publicar y expandir su trabajo. En ese contexto, fue distinguido en 2024 por una organización internacional con sede en Perú, vinculada a la promoción de la paz, en reconocimiento a su labor como difusor de mensajes reflexivos.

Finalmente, Ludi mencionó su participación en entidades literarias, como la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) y una asociación de escritores de Entre Ríos, de la cual fue fundador. Asimismo, recordó su presencia en la Feria del Libro de Paraná y su participación, en 2016, en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires junto a la editorial de Entre Ríos.