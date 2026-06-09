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En Crespo se consiguen garrafas con subsidio nacional

"Intergas Crespo - YPF Gas" tiene activa la venta bajo este sistema. Los beneficiarios pueden acceder a una devolución de hasta $9.593 por garrafa. Durante el período invernal, el programa incluye hasta dos garrafas por mes, elevando la bonificación a $19.186.
Crespo09 de junio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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garrafa YPF GAS

El Sistema Energético Focalizado contempla ayuda económica para los usuarios de garrafas en hogares vulnerables. La modalidad es transparente, simple y está accesible a nivel local. Intergas Crespo - YPF Gas, ubicado en Alem 444 de esta ciudad -Barrio San Isidro-, se encuentra adherido como proveedor del plan nacional. Estación Plus Crespo conoció que un buen número de clientes adquieren sus garrafas bajo este programa.    

Quiénes y cómo 

Los interesados deben inscribirse a través del portal oficial en el Registro del Sistema Energético Focalizado. Sólo es preciso que lo hagan quienes no se encuentran anotados, pudiendo igualmente chequearse esa condición, en la mencionada página del Gobierno Nacional. 

Se completa bajo Declaración Jurada, información relativa al nivel de ingresos del grupo familiar y su condición patrimonial, quedando la autorización o admisión como beneficiario, a exclusivo cargo del Estado Argentino.  

Quienes eran beneficiarios del ex Programa Hogar y todavía no se inscribieron para recibir el subsidio a la garrafa a través del SEF, pueden también hacerlo a través de la aplicación Mi Argentina.

Este registro no tiene una fecha límite de suscripción, pero mientras no estén inscriptos, los usuarios no accederán al beneficio.

Cómo comprar con beneficio

La compra deberá ser obligatoriamente a través de las billeteras virtuales BNA+ y MODO, incluyendo todos los bancos adheridos a dicha plataforma de pagos.

De esta manera, el subsidio opera como un reintegro directo, tras la operación de compra, siendo más provechoso y de mejor control para el usuario. Es decir, el cliente abona en forma digital el importe total del valor de la garrafa de 10 kilos, y luego se le acredita en forma automática la devolución, sin necesidad de trámite adicional. 

Bonificación

Los usuarios autorizados por el programa, podrán acceder a una bonificación mensual de $9.593 por garrafa.

Durante el período invernal, se incluirán dos garrafas por mes; mientras que en el período estival, será de una garrafa por mes. En consecuencia, en invierno la devolución puede ascender hasta $19.186. En los meses de calor, la devolución se mantiene en $9.593.

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