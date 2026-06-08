Müller mantuvo reuniones clave en Paraná para impulsar proyectos para Seguí

El intendente de Seguí, Edgardo Müller, desarrolló una intensa agenda institucional en la ciudad de Paraná, donde mantuvo reuniones con funcionarios provinciales y participó de actividades orientadas a fortalecer la gestión municipal y las políticas de acompañamiento a las familias de la localidad.

Uno de los encuentros tuvo lugar con el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, quien recibió al jefe comunal para abordar distintas gestiones y proyectos impulsados por el municipio.

Desde el ámbito municipal destacaron a Estación Plus Crespo la buena predisposición mostrada por el funcionario provincial para atender los planteos realizados por la administración local. Asimismo, valoraron el balance positivo de la reunión, entendiendo que el encuentro abre nuevas posibilidades para avanzar en iniciativas y acciones destinadas al crecimiento y desarrollo de la comunidad de Seguí.

En el marco de la misma agenda de trabajo, Müller también participó de una reunión en el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia, donde se concretó la firma de convenios y la entrega de aportes tecnológicos destinados a fortalecer las tareas de acompañamiento, promoción y protección de derechos.

Según se informó, las herramientas recibidas permitirán optimizar el trabajo que se lleva adelante en la localidad, especialmente en aquellas acciones vinculadas a la atención de niños, adolescentes y familias que requieren acompañamiento por parte del Estado.

Desde el municipio remarcaron que estas iniciativas forman parte de una articulación permanente con el Gobierno provincial, con el objetivo de generar más y mejores respuestas para los vecinos de Seguí, fortaleciendo las políticas públicas y los programas de contención social.