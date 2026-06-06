Müller se reunió con Aluani y avanzó en gestiones para la ciudad de Seguí

La vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, recibió a autoridades de la Municipalidad de Seguí en un encuentro de trabajo en el que se abordaron diferentes temas vinculados al desarrollo de la localidad y se concretaron importantes gestiones para la comunidad.

La comitiva seguiense estuvo encabezada por el intendente Edgardo Müller, quien expuso a la titular del Senado provincial distintas iniciativas y proyectos en marcha.

Uno de los aspectos más destacados de la reunión fue la concreción de un aporte económico que permitirá garantizar el viaje de los alumnos de cuarto grado de ambas escuelas de Seguí a la ciudad de Rosario. Allí participarán de la tradicional ceremonia de Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional, una experiencia educativa y formativa de gran significado para los estudiantes.

Durante el encuentro también se avanzó en diversas gestiones relacionadas con el crecimiento y desarrollo de la ciudad, fortaleciendo el trabajo conjunto entre el municipio y el Gobierno provincial.

Además, las autoridades dialogaron sobre el acompañamiento económico para la segunda edición de “Seguí de Fiesta”, el evento que volverá a realizarse en septiembre y que busca consolidarse como una propuesta de encuentro, cultura y promoción para toda la comunidad.

Desde el municipio destacaron la importancia de continuar generando espacios de diálogo y articulación con el Gobierno provincial para impulsar proyectos y acciones que beneficien a los vecinos de Seguí.