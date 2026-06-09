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HCD tratará uso de veredas, nombres de calles y cambios de sentido de circulación

Sesionarán este miércoles. También se propone que sea declarado "Bien de Interés Histórico Natural Municipal" el vivero del municipio. Todos los temas.
Crespo09 de junio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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Concejo-Deliberante-2-1024x576

La presidencia del Honorable Concejo Deliberante convocó a los ediles a sesionar este miércoles 10 de junio de 2026, a partir de las 20:00, en el recinto legislativo local. Un extenso temario se proyecto, incluyendo temas abordados en Comisión y otros que podrían tomar ingreso. Estación Plus Crespo pudo conocer que se le dará desarrollo al siguiente Orden del Día:

1- Lectura y consideración del Acta N° 54, correspondiente a la sesión anterior.

2- Lectura de la correspondencia recibida.

3- Dictámenes del Concejo en Comisión:

a) Proyecto de Ordenanza regulando de manera integral el uso del espacio público de vereda, entre la línea municipal y el cordón de la calzada.

b) Proyecto de Ordenanza autorizando por vía de excepción al Sr. Pablo Germán Franck, los planos de ampliación del Depósito de Lubricentro, ubicado en Avda. Independencia 1642/1760 y Mitre 1745 de Crespo.

c) Proyecto de Ordenanza autorizando por vía de excepción a la Sra. Laura Noemí Roskopf, la subdivisión del inmueble ubicado en Distrito RPH, Manzana 279, propiedad ubicada en 9 de Julio y San Juan, de Crespo.

d) Proyecto de Ordenanza disponiendo la nominación de diversas calles de la ciudad.

e) Proyecto de Ordenanza disponiendo el cambio de sentido de circulación de diversas calles de la ciudad.

f) Proyecto de Ordenanza creando el Eco-Jardín Educativo y Vivero Municipal de la ciudad de Crespo, declarándolo "Bien de Interés Histórico Natural Municipal".

4- Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, aprobando por vía de excepción el proyecto de obra presentado por Organización Avanzar SRL, y regulando las condiciones de implementación del proyecto de Centro Comercial a Cielo Abierto, ubicado en Distrito Comercial Norte de la ciudad de Crespo.

5- Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal aceptando la restitución de una fracción de terreno ubicado en calle Pepe Biondi, entre Los Reseros y Carlos Gardel, de Crespo, y su posterior afectación a lotes sociales.

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